Я хочу ребенка, но мой мужчина категорически против: что нам делать?

Ответ эксперта

В такой ситуации очень важно вам обоим сесть, поговорить и все прояснить. Если вопрос детей принципиальный для каждого из вас, и вы не сможете прийти к компромиссу — увы, само собой это не разрешится.

Любой конфликт можно решить только с помощью договора. Это значит, что обе стороны должны быть удовлетворены, и интересы обеих сторон должны быть учтены. Без этого конфликт не будет решен. Отсрочка же только ухудшит положение. И с большой долей вероятности в дальнейшем приведет к разрыву отношений.

Что нужно обязательно обсудить? Во-первых, то, почему ваш мужчина не хочет детей; какие у него есть страхи, и чем они связаны. Во-вторых, важно четко заявить о своей позиции и обосновать ее. Помните, что нет никаких гарантий, что ваш мужчина передумает по поводу детей в будущем. Это может случиться, а может и не случиться. Так что, если вы выбираете этого человека, вам придется принять не только его, но и его взгляды на жизнь и будущее (которые, возможно, никогда не будут совпадать с вашими).

Рождение ребенка часто становится серьезным испытанием для пары. У вашего мужчины уже есть этот опыт. Возможно, негативный. Так происходит, когда пара не достаточна крепкая, и в ней нет настоящей близости. Если двое не укрепили союз, не сделали его доверительным, теплым и любящим, появление третьего (то есть ребенка) может разрушить пару. Или как минимум стать причиной кризиса в отношениях.

Если мужчина не выбирает быть отцом сейчас, то в дальнейшем нет гарантий, что он будет заниматься ребенком. Иногда мужчины просто хотят быть мужьями, но не отцами. На это есть множество причин — от психологической незрелости и несепанированности от собственных родителей до детского травматичного опыта. Также ваш мужчина мог пережить травматичный опыт в предыдущем браке, где после рождения детей он перестал видеть в супруге женщину.

Действительно, такое случается. Нарушается тот важный баланс, который должен поддерживаться в трио «муж-жена-ребенок». Например, женщина с головой уходит в роль матери и забывает о том, что она еще и жена. Либо мужчина оказывается не готов к той ответственности, которая ложится на его плечи; не может свыкнуться с мыслью, что любовь теперь делится на троих; и сбегает от проблем. Этим, к сожалению, может объясняться нежелание вашего возлюбленного заводить детей с вами.

Подобные страхи и проблемы прорабатываются в кабинете у семейного психолога, однако для этого нужно искреннее желание обоих участников союза получить профессиональную помощь и разобраться в сложившейся ситуации.