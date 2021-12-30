«Вытянула рюмку с кольцом и через месяц познакомилась с мужем»: истории людей, чьи новогодние гадания сбылись

В своей книге «Трансерфинг реальности» Вадим Зеланд, в том числе писал, что когда большая группа людей почти в один момент загадывает что-то сокровенное, образуется групповое поле — эгрегор. Еще его называют воронкой желаний, которая пронзает Вселенную. Чем искреннее человек верит в то, что загадывает, тем больше у него возможностей «подключиться» к этой воронке.

Звучит это все, возможно, не очень правдоподобно. И сейчас ты можешь прочитать и не согласиться, но в канун Нового года или в полночь, скорее всего, от твоего скептицизма не останется и следа — пару бумажек с желаниями все же захочется поджечь.

Мало ли! Вдруг, чудо все-таки произойдет!

Наши героини тоже не особо верили в силу популярных новогодних ритуалов, но желания их все же сбылись!

Марина Стасенко: «Почти все желания, которые я загадала в ту ночь, сбылись»

31 декабря 2018 года мы собрались у друзей дома и готовились к встрече года Свиньи. Из новогодних ритуалов оставили только традицию с бумажкой: каждый заранее записал желание на кусочке бумаге и отложил его до полуночи. Когда стрелка часов показала 00:00, все подожгли свои желания, закинули их в шампанское и выпили этот коктейль. Все, кроме меня.

Я ужасно нервничала из-за того, что спички ломались при каждой попытке их поджечь. Боялась не успеть выпить шампанское под бой курантов. В итоге, наверно, на 10-й раз мне удалось поджечь бумажку — за пару секунд до официального начала года.

В спешке я закинула непрогоревшее до конца желание в бокал и быстро выпила шампанское. На этом история с желанием должна была завершиться, но нет — кусочек бумаги застрял у меня в горле. Я сильно закашлялась, из глаз покатились слезы, лицо покраснело так, что я стала похожа на символ того года. И все это под торжественный гимн!

Минут через 5 только откашлялась. Было и смешно, и грустно. После того случая теперь все желания под бой курантов загадываю мысленно. Это тоже работает, особенно если не сидеть, сложа руки. Тем же, кто будет поджигать, советую брать бумагу для желаний потоньше и поменьше, а вместо спичек использовать зажигалку или пламя свечи.

Несмотря на то что 2019-й год начался немного нелепо, он принес мне много радости. Почти все желания, которые я загадала в ту ночь, сбылись. Долларовым миллионером я, конечно, не стала, но у нас родился ребенок, а еще, перед декретом я успела повысить свою бухгалтерскую квалификацию и провела отличный отпуск у моря.

Диана Зарецкая: «Пока жгли трусы, пили шампанское, слушали Путина»