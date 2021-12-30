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«Вытянула рюмку с кольцом и через месяц познакомилась с мужем»: истории людей, чьи новогодние гадания сбылись

Гадания. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В течение года все мы — сомневающиеся взрослые, но в новогоднюю ночь что-то происходит, и мы растворяемся в вере в чудо! Возможно, поэтому с некоторыми из нас оно случается!

В своей книге «Трансерфинг реальности» Вадим Зеланд, в том числе писал, что когда большая группа людей почти в один момент загадывает что-то сокровенное, образуется групповое поле — эгрегор. Еще его называют воронкой желаний, которая пронзает Вселенную. Чем искреннее человек верит в то, что загадывает, тем больше у него возможностей «подключиться» к этой воронке.

Звучит это все, возможно, не очень правдоподобно. И сейчас ты можешь прочитать и не согласиться, но в канун Нового года или в полночь, скорее всего, от твоего скептицизма не останется и следа — пару бумажек с желаниями все же захочется поджечь.

Мало ли! Вдруг, чудо все-таки произойдет!

Наши героини тоже не особо верили в силу популярных новогодних ритуалов, но желания их все же сбылись!

Марина Стасенко: «Почти все желания, которые я загадала в ту ночь, сбылись»

 

31 декабря 2018 года мы собрались у друзей дома и готовились к встрече года Свиньи. Из новогодних ритуалов оставили только традицию с бумажкой: каждый заранее записал желание на кусочке бумаге и отложил его до полуночи. Когда стрелка часов показала 00:00, все подожгли свои желания, закинули их в шампанское и выпили этот коктейль. Все, кроме меня.

Я ужасно нервничала из-за того, что спички ломались при каждой попытке их поджечь. Боялась не успеть выпить шампанское под бой курантов. В итоге, наверно, на 10-й раз мне удалось поджечь бумажку — за пару секунд до официального начала года.

В спешке я закинула непрогоревшее до конца желание в бокал и быстро выпила шампанское. На этом история с желанием должна была завершиться, но нет — кусочек бумаги застрял у меня в горле. Я сильно закашлялась, из глаз покатились слезы, лицо покраснело так, что я стала похожа на символ того года. И все это под торжественный гимн!

Минут через 5 только откашлялась. Было и смешно, и грустно. После того случая теперь все желания под бой курантов загадываю мысленно. Это тоже работает, особенно если не сидеть, сложа руки. Тем же, кто будет поджигать, советую брать бумагу для желаний потоньше и поменьше, а вместо спичек использовать зажигалку или пламя свечи.

Несмотря на то что 2019-й год начался немного нелепо, он принес мне много радости. Почти все желания, которые я загадала в ту ночь, сбылись. Долларовым миллионером я, конечно, не стала, но у нас родился ребенок, а еще, перед декретом я успела повысить свою бухгалтерскую квалификацию и провела отличный отпуск у моря.

Диана Зарецкая: «Пока жгли трусы, пили шампанское, слушали Путина»

На протяжении 5 лет у меня ни с кем не было серьезных отношений. Особо от этого не страдала и не была в так называемом активном поиске. Но иногда становилось невыносимо грустно, что я одна. Незадолго до прошлого Нового года я вычитала в Сети смешную примету, что если хочешь встретить суженого-ряженого, то нужно под бой курантов сжечь свои трусы. Скинула этот «рецепт» подруге, посмеялись и решили: «Почему бы и нет?». В итоге в ту самую ночь с подругой вышли в сквер у дома и сожгли там нижнее белье — каждая свое. Пока жгли трусы, пили шампанское, слушали Путина. Было очень смешно!

Прошло недели две с Нового года, как мне написал мой давний знакомый, с которым мы больше двух лет не общались, но всегда симпатизировали друг другу. В общем, как-то так все закрутилось, что он в итоге переехал ради меня из другой страны в Россию, и сейчас мы вместе. Очень любим друг друга. До сих пор не понимаю, как так все произошло, меня это с одной стороны, очень веселит, а с другой — аж мурашки по коже от таких совпадений.

Ольга Мучубова: «Вытянула рюмку с кольцом и через месяц познакомилась с мужем»

 

Помню, приехала в гости из Москвы домой — в Тобольск. Был вечер уже. Мама не успела меня встретить, как сразу же сказала: «Выбирай» и кивнула в сторону полотенца, которым были накрыты шесть рюмок. В одной была соль, в другой — сахар, в третье — кольцо, четвертая была с хлебом, пятая — с монеткой монетка, а шестая — с водой. Мы обычно всегда вместо хлеба конфеты клали, но суть от этого не менялась. Расшифровка была такая: соль — к трудностям, сахар — к радости, хлеб/конфетка — к ребенку, монетка — к богатству, вода — к удаче, а кольцо — к замужеству.

Тогда я, не задумываясь, вытянула рюмку с кольцом. Помню, все посмеялись, да и я особого значения этому гаданию не придала. Почти сразу забыла о нем.

Вспомнила, когда мы уже с встретились с Димой, моим мужем. Я ему рассказала про тот случай. Он даже не удивился, потому что верил, что наша встреча — не случайность. Я отношусь к этому гаданию с рюмками без фанатизма, но знаю, что оно действительно работает — кто, что вытянет, так оно и будет. Моей подруге, например, в прошлый Новый год досталась рюмка с конфеткой. Через пару месяцев она забеременела.

Юлия Воронова: «Мы встретили мужчин, которые соответствовали нашему гаданию»

Три года назад встречала Новый год в Питере с подругами. Гуляли, веселились, а потом вспомнили, что в новогоднюю ночь обычно все гадают и тоже решили. Мы все тогда были одинокие и в активном поиске (смеется), поэтому решили, что гадать будем на любовь. Вычитали, что надо капать воском на воду и потом, что нарисуется, то и трактовать. Но ничего у нас с этим гаданием не вышло. Какие-то пошлые узоры рисовались (смеется).

Поэтому решили немного поменять правила — нарезали бумажки и записали на них параметры мужиков нашей мечты. Прописали все — от цвета глаз и волос до профессии и заработка. Каждый параметр мы писали на отдельной полоске бумаге. Всего получилось 45 полосочек. Потом мы закинули их в шапку и по очереди вытаскивали. Когда собрали, сфотографировали то, что получилось, посмеялись и забыли.

Когда встретились через три года, заговорили про это баловство, и я вспомнила, что фотографии описаний отправляла к себе в ВК. Нашла их и обалдела. С одной из подруг мы встретили мужчин, которые соответствовали нашему гаданию. Третья на тот момент уже рассталась с парнем, но он тоже соответствовал тем критериям.

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В прошлом году перед Новым годом я еще раз так же гадала, но уже с коллегами по работе. Я тогда уже разошлась с тем молодым человеком, поэтому спокойно загадывала себе нового (смеется). И снова все сбылось, даже зарплата была такая же, которую я указывала. Конечно, это все можно логически объяснить, но мне хочется думать, что это новогоднее волшебство, пишет «Лиза».

 
 
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