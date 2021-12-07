Как меняются с возрастом женщины разных знаков Зодиака

Овен

Девушки этого знака импульсивны и темпераментны в молодости, тогда они выбирают яркие, приковывающие внимание наряды. С возрастом их пылкая натура успокаивается, к ним приходит гармония, которая выражается и в оттенках, фасонах одежды, которую они выбирают.

Телец

Тельцы консервативны и строги, что остается характерно для них на протяжении всей жизни. В зрелом возрасте это настоящие леди, предпочитающие классические юбки и изящные бусы.

Близнецы

Женщины этого знака всегда любят быть в центре внимания. Этого они добиваются с помощью вызывающей, яркой одежды, макияжа и украшений.

Рак

Импульсивные, девушки настроения — Раки с возрастом становятся спокойными, даже меланхоличными. Предпочитают наряды спокойных тонов, не приемлют вычурных, вызывающих колец и бус.

Лев

Стареют эти амбициозные женщины с изяществом, присущим представителям королевской семьи. Они привыкли быть лучшими и превосходными, что с возрастом только усиливается.

Дева

Девы юности учатся жить по правилам, строго и лаконично, что выражается и в предметах их гардероба, в том числе, в зрелом возрасте, пишет 5-tv.ru.

Весы

Это люди, как никто ценящие комфорт во всем. Они с уважением относятся к близким, родным и к самим себе. Не позволяют вольностей, грубостей, даже когда это касается подбора гардероба в зрелом возрасте.

Скорпион

В молодости они неуправляемые, а в старости — еще хуже. Всегда живут по своим порядкам и редко прислушиваются к мнению окружающих, особенно в выборе одежды. После 50 становятся чуть более лояльными и податливыми.

Стрелец

Они любят жизнь во всем ее естестве. К старости — это обычно миролюбивые, добрые женщины, главное для которых — их дети и внуки. Предпочитают носить юбки и платья с интересными рисунками и брошками.

Козерог

С возрастом не слишком эмоциональные Козероги расцветают и раскрываются. Для них начинается «вторая молодость» со всеми вытекающими. Им снова хочется быть модными, красивыми и привлекать внимание окружающих

Водолей

Люди этого знака — настоящие альтруисты. До самой старости в них есть стремление к знаниям. Они не любят сильных перемен, но всегда находятся в поиске чего-то нового, поэтому любят экспериментировать с образами.

Рыбы