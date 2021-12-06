Пн, 6.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

МЕРОПРИЯТИЯЕ ГОДА! ⟩ Разыгрываем два билета на новогодний показ блистательной коллекции LaSaar Atelier

ФОТО: Промо

Приглашаем Вас 12 декабря 2021 года на новогодний благотворительный показ студии LeSaar Atelier совместно с парфюмером Ольгой Авдеевой в Эстонский Военный музей на территории комплекса мыйзы Виймси.

 
Коллекция состоит из гармоничных образов, которые позволят женщине всегда быть разной, даже надевая один и тот же наряд. Также будут представлены модели плюс-сайз.

Средства, полученные от благотворительной части, будут направленны на поддержку MTÜ Eesti Kaitseväe veteranid - участников военных миссий с 1994 года.  Также на мероприятии будет возможность поддержать Эстонский Военный музей.

В программе вечера:

- многочисленные подарки от спонсоров

- благотворительный аукцион

- фуршет с просекко

- в честь дня рождения дизайнера - праздничный торт

- роскошный фейерверк от Tulepood.ee ilutulestikud

- возможность ознакомиться с экспозицией военного музея

Цена: 20€

*если вы желаете внести вклад в благотворительный фонд, оплата может быть выше – на ваше усмотрение.

Время: 12.12.21 - 14.00-17.00. Место проведения Eesti Sõjamuuseum, Mõisa tee 1, Viimsi.

Дресс-код NO (!) Total black/white.

Фотограф Яна Сорокина. 

Количество мест ограничено.

Реквизиты для оплаты: Lesaar Atelier oü   EE162200221068460908

* в пояснении - Имя Фамилия , 12.12.21 
NB!! В случае отмены мероприятия оплата будет возвращена.

Дорогой гость, не забудь! Для входа в музей посетители в возрасте 18 лет и старше должны предоставить QR-код вакцинации или перенесённого заболевания COVID-19.

Если человеку противопоказано вакцинирование от COVID-19 по состоянию здоровья, необходимо предоставить медицинскую справку. QR-код действителен вместе с документом, удостоверяющим личность.

Условия розыгрыша на страничке krasotka.ee в Фейсбуке!

НАВЕРХ
Back