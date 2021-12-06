МЕРОПРИЯТИЯЕ ГОДА! ⟩ Разыгрываем два билета на новогодний показ блистательной коллекции LaSaar Atelier

Дорогой гость, не забудь! Для входа в музей посетители в возрасте 18 лет и старше должны предоставить QR-код вакцинации или перенесённого заболевания COVID-19.

Если человеку противопоказано вакцинирование от COVID-19 по состоянию здоровья, необходимо предоставить медицинскую справку. QR-код действителен вместе с документом, удостоверяющим личность.

Условия розыгрыша на страничке krasotka.ee в Фейсбуке!