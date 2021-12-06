МЕРОПРИЯТИЯЕ ГОДА! ⟩ Разыгрываем два билета на новогодний показ блистательной коллекции LaSaar Atelier

Коллекция состоит из гармоничных образов, которые позволят женщине всегда быть разной, даже надевая один и тот же наряд. Также будут представлены модели плюс-сайз.
Средства, полученные от благотворительной части, будут направленны на поддержку MTÜ Eesti Kaitseväe veteranid - участников военных миссий с 1994 года. Также на мероприятии будет возможность поддержать Эстонский Военный музей.
В программе вечера:
- многочисленные подарки от спонсоров
- благотворительный аукцион
- фуршет с просекко
- в честь дня рождения дизайнера - праздничный торт
- роскошный фейерверк от Tulepood.ee ilutulestikud
- возможность ознакомиться с экспозицией военного музея
*если вы желаете внести вклад в благотворительный фонд, оплата может быть выше – на ваше усмотрение.
Время: 12.12.21 - 14.00-17.00. Место проведения Eesti Sõjamuuseum, Mõisa tee 1, Viimsi.
Дресс-код NO (!) Total black/white.
Фотограф Яна Сорокина.
Количество мест ограничено.
Реквизиты для оплаты: Lesaar Atelier oü EE162200221068460908
* в пояснении - Имя Фамилия , 12.12.21
NB!! В случае отмены мероприятия оплата будет возвращена.
Дорогой гость, не забудь! Для входа в музей посетители в возрасте 18 лет и старше должны предоставить QR-код вакцинации или перенесённого заболевания COVID-19.
Если человеку противопоказано вакцинирование от COVID-19 по состоянию здоровья, необходимо предоставить медицинскую справку. QR-код действителен вместе с документом, удостоверяющим личность.
Условия розыгрыша на страничке krasotka.ee в Фейсбуке!