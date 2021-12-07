Способ парикмахера ускорить рост волос вывел из себя пользователей Сети

Пользовательница соцсети Оля Юдина (Olya Iudina) разместила короткий ролик, на котором показала якобы действенный способ ускорить рост волос и сохранить их качество. На кадрах героиня материала аккуратно подрезала кончики прядей клиентки на несколько миллиметров. По ее словам, такой метод помогает избавиться от секущихся концов, пишет Lenta.ru .

Публикация стала вирусной и набрала больше 860 тысяч просмотров и больше 14 тысяч лайков. Юзеры принялись обсуждать предложенный лайфхак в комментариях. Многих разозлила некомпетентность парикмахера. «Для достижения обозначенных результатов нужно приложить гораздо больше усилий», «Ее волосы такие сухие и ломкие», «Ей нужно подрезать еще как минимум несколько сантиметров», «И эта ерунда будет стоить 80 долларов», — негодовали они.