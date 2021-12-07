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Способ парикмахера ускорить рост волос вывел из себя пользователей Сети

Девушка расчесывает волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Парикмахер из Нью-Йорка засняла процесс стрижки в салоне красоты на камеру и вывела из себя пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Оля Юдина (Olya Iudina) разместила короткий ролик, на котором показала якобы действенный способ ускорить рост волос и сохранить их качество. На кадрах героиня материала аккуратно подрезала кончики прядей клиентки на несколько миллиметров. По ее словам, такой метод помогает избавиться от секущихся концов, пишет Lenta.ru.

Публикация стала вирусной и набрала больше 860 тысяч просмотров и больше 14 тысяч лайков. Юзеры принялись обсуждать предложенный лайфхак в комментариях. Многих разозлила некомпетентность парикмахера. «Для достижения обозначенных результатов нужно приложить гораздо больше усилий», «Ее волосы такие сухие и ломкие», «Ей нужно подрезать еще как минимум несколько сантиметров», «И эта ерунда будет стоить 80 долларов», — негодовали они.

@olyaigk #hairdusting #arcscissors #igkhair #trim #splitends ♬ CRAFT - OFEKNIV
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