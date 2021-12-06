Четыре знака зодиака, которым труднее выйти замуж

Весы

Весы — просто прекрасные девушки, настоящее воплощение мечты любого мужчины, и именно это им мешает заполучить себе возлюбленного. Многие парни чувствуют неуверенность, когда понимают, насколько сильна конкуренция, и предпочитают отступить и найти вариант попроще, пишет Life.ru.

Девы

У Дев обычно все разложено по полочкам и в делах царит полный порядок. Но такой перфекционизм отпугивает потенциальных ухажеров, которые не могут соответствовать высоким идеалам Дев и вынуждены искать невесту в другом месте.

Стрелец

Стрельцы обычно очень честны, что является невероятным плюсом. Но так считают не все — в некоторых моментах мужчины хотели бы услышать более сглаженную правду или не услышать ее вовсе. Но Стрелец будет все выкладывать как на духу, и такая резкость и бескомпромиссность по вкусу не каждому.

Телец