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Четыре знака зодиака, которым труднее выйти замуж

Предложение руки и сердца. Иллюстративное фото ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

У многих женщин есть цель — найти своего единственного, но, что бы они ни делали, — мужчины продолжают ускользать из их рук, а заветное кольцо становится все дальше, пишет 5-tv.ru. Астрологи разобрались в возможных причинах такой неудачливости, и ответ есть — во всем виноваты звезды.

Весы

Весы — просто прекрасные девушки, настоящее воплощение мечты любого мужчины, и именно это им мешает заполучить себе возлюбленного. Многие парни чувствуют неуверенность, когда понимают, насколько сильна конкуренция, и предпочитают отступить и найти вариант попроще, пишет Life.ru.

Девы

У Дев обычно все разложено по полочкам и в делах царит полный порядок. Но такой перфекционизм отпугивает потенциальных ухажеров, которые не могут соответствовать высоким идеалам Дев и вынуждены искать невесту в другом месте.

Стрелец

Стрельцы обычно очень честны, что является невероятным плюсом. Но так считают не все — в некоторых моментах мужчины хотели бы услышать более сглаженную правду или не услышать ее вовсе. Но Стрелец будет все выкладывать как на духу, и такая резкость и бескомпромиссность по вкусу не каждому.

Телец

Девушки, родившиеся под знаком Тельца, обычно очень темпераментны, и такой горячий характер привлекает мужчин как огонь мотыльков. Однако страстные девушки еще и скоры на расправу, а ревность их не знает границ. В таком союзе ни один мужчина не будет чувствовать себя комфортно, поэтому в него вступать никто и не спешит.

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