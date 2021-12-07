Север, юг, запад, восток: как определить свой психотип и что носить
Российский тренер по стилю Роман Медный предлагает еще одну теорию типизации внешности — идеальный образ и соответствующий ему стиль определяется по сторонам света!
Российский тренер по стилю Роман Медный предлагает еще одну теорию типизации внешности — идеальный образ и соответствующий ему стиль определяется по сторонам света!
В любой психологической теории в той или иной форме присутствует понятие психотипа или типажа. Подразумевается, что человек во всех своих действиях подчиняется определенной логике. Выделяя противоположные типажи, к примеру, экстраверта и интроверта, мы подразумеваем, что типаж откладывает отпечаток на все проявления личности. Эти люди выберут разный досуг, по-разному будут реагировать на одни и те же явления и свою личную жизнь тоже будут строить по-разному. И при этом их совершенно по-разному будут воспринимать окружающие.
На наше восприятие других людей тоже влияет типирование. Пусть даже неосознанное, на интуитивном уровне. К примеру, если человек, который в начале знакомства проявлял себя активно и уделял тебе много внимания, внезапно закрывается, ты решишь, что либо с ним что-то не так, либо изменилось его к тебе отношение. Но при этом, если ты встретишь интроверта, из которого эмоции щипцами нужно вытягивать, то его пассивность в общении вряд ли будет тебя смущать.
Разные школы психологии выделяют разные типажи, я взял на себя смелость объединить несколько систем и выделить четыре основных вектора, которые помогут определить, какой имидж будет для тебя наиболее органичным.
Типаж первый: север
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Это авторитарный лидер. Личность яркая, привлекательная, но при этом не самая комфортная в общении. Север любит находиться в центре внимания и при этом не нуждается в чьем-либо мнении. Его окружает свита, в которую тяжело пробиться, и каждый из участников которой работает на поддержание эго. Он трудно вписывается в коллектив, потому что привык быть на вершине. Пытаясь чего-то добиться от человека, он скорее будет отдавать приказы, чем искать общий язык.
Данный тип – жесткий дипломат. Он может проговаривать все условия, подчеркивая то, что он соблюдает правила, но чаще эти правила подчеркиваются для того, чтобы напомнить о них собеседнику.
Женщинам данного типа идет образ снежной королевы. Элегантность, усиленная легкой экстравагантностью, отточенные манеры в сочетании с эксцентричностью. Грамотная поставленная речь, приправленная тонким чувством юмора. Этому типу сложно сдерживать себя, но, именно сдерживая, он приобретает просто магическую харизму. Если большую часть времени ты неподвижен, каждое слово и жест приобретают ценность. Северу не идет распыляться на всю компанию, выберите одного собеседника и уделяйте ему 90% внимания, тогда все остальные будут стремиться быть этим самым собеседником.
mednyi.ru
В стиле данному типажу идет подчеркнутая позиция «вне моды» со ставкой на оригинальность. Цвета, идеально подобранные под цветотип, принты и фактуры, повторяющие элементы внешности. Все в их стиле должно быть подчинено их типажу. Это создает правильное, мягкое впечатление.
Слишком яркие аксессуары выглядят раздражающе, неестественный цвет волос – дешево. Именно про женщин данного типа говорят, что они хорошо одеты, но никто не может вспомнить, во что именно.
Типаж третий: запад
mednyi.ru
Проблема данного типажа в том, что они часто проецируют на других свои амбиции, им кажется, что все должны быть такими же жизнерадостными и производительными, как они. Нет, не должны. Воспринимайте себя как источник энергии для окружающих и делитесь этой энергией с тем, кто в ней нуждается, но не требуйте такой же эмоциональной отдачи. Отдача обязательно будет, но в другой форме.
Типаж четвертый: восток
mednyi.ru
В стиле данному типажу идут нежность и романтика. Это те женщины, о которых хочется заботиться. Поэтому им идет иногда притворяться глупее, чем они есть на самом деле, это может решить множество бытовых проблем. Тонкие каблуки, светлые тона, кружево и чулки, деликатная бижутерия – все это подчеркивает хрупкость и ранимость данного типажа.