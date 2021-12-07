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Север, юг, запад, восток: как определить свой психотип и что носить

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Российский тренер по стилю Роман Медный предлагает еще одну теорию типизации внешности — идеальный образ и соответствующий ему стиль определяется по сторонам света!

В любой психологической теории в той или иной форме присутствует понятие психотипа или типажа. Подразумевается, что человек во всех своих действиях подчиняется определенной логике. Выделяя противоположные типажи, к примеру, экстраверта и интроверта, мы подразумеваем, что типаж откладывает отпечаток на все проявления личности. Эти люди выберут разный досуг, по-разному будут реагировать на одни и те же явления и свою личную жизнь тоже будут строить по-разному. И при этом их совершенно по-разному будут воспринимать окружающие.

На наше восприятие других людей тоже влияет типирование. Пусть даже неосознанное, на интуитивном уровне. К примеру, если человек, который в начале знакомства проявлял себя активно и уделял тебе много внимания, внезапно закрывается, ты решишь, что либо с ним что-то не так, либо изменилось его к тебе отношение. Но при этом, если ты встретишь интроверта, из которого эмоции щипцами нужно вытягивать, то его пассивность в общении вряд ли будет тебя смущать.

То же самое и с визуальным образом. Пословица гласит: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Но при этом если первое впечатление от образа человека не вяжется с его психотипом, который проявляется в ходе общения, проводить могут очень быстро. Создавая тот или иной имидж и надеясь, что он поможет продвижению по карьерной лестнице или устроит личную жизнь, необходимо понимать, как этот имидж будет выглядеть на конкретно твоем психотипе. Тогда первое впечатление будет логично продолжаться и усиливаться в общении и поможет установить крепкий контакт, пишет Cosmo.

Разные школы психологии выделяют разные типажи, я взял на себя смелость объединить несколько систем и выделить четыре основных вектора, которые помогут определить, какой имидж будет для тебя наиболее органичным.

Типаж первый: север

mednyi.ru

Это авторитарный лидер. Личность яркая, привлекательная, но при этом не самая комфортная в общении. Север любит находиться в центре внимания и при этом не нуждается в чьем-либо мнении. Его окружает свита, в которую тяжело пробиться, и каждый из участников которой работает на поддержание эго. Он трудно вписывается в коллектив, потому что привык быть на вершине. Пытаясь чего-то добиться от человека, он скорее будет отдавать приказы, чем искать общий язык.

Данный тип – жесткий дипломат. Он может проговаривать все условия, подчеркивая то, что он соблюдает правила, но чаще эти правила подчеркиваются для того, чтобы напомнить о них собеседнику.

Женщинам данного типа идет образ снежной королевы. Элегантность, усиленная легкой экстравагантностью, отточенные манеры в сочетании с эксцентричностью. Грамотная поставленная речь, приправленная тонким чувством юмора. Этому типу сложно сдерживать себя, но, именно сдерживая, он приобретает просто магическую харизму. Если большую часть времени ты неподвижен, каждое слово и жест приобретают ценность. Северу не идет распыляться на всю компанию, выберите одного собеседника и уделяйте ему 90% внимания, тогда все остальные будут стремиться быть этим самым собеседником.

В стиле данному типу, как ни к какому другому, применимо правило «Центр должен быть один», и этот центр будет собирать комплименты, которые нужно достойно принимать. Элегантная база в сочетании с ярким аксессуаром или акцентом в макияже – всегда работает.
 
Типаж второй: юг

mednyi.ru

 
Это мягкий и, на первый взгляд, нейтральный типаж, который практически на всех производит впечатление от нейтрального до положительного. Но на самом деле это серый кардинал! Про таких людей говорят, что они умеют слушать, и часто их считают надежными друзьями. Они хорошие интервьюеры, потому что под их вниманием человек чувствует себя естественно и раскрывается. И именно благодаря этим качествам южане пользуются большим авторитетом.
Беда происходит, когда этот тип начинает лезть с советами. Они хорошо разбираются в людях, порой даже больше, чем люди сами в себе, и часто стремятся кому-то сказать это в глаза, но это портит все впечатление. Совет ценен только тогда, когда его спросили. Непрошеный совет — хуже татарина.

В стиле данному типажу идет подчеркнутая позиция «вне моды» со ставкой на оригинальность. Цвета, идеально подобранные под цветотип, принты и фактуры, повторяющие элементы внешности. Все в их стиле должно быть подчинено их типажу. Это создает правильное, мягкое впечатление.

Слишком яркие аксессуары выглядят раздражающе, неестественный цвет волос – дешево. Именно про женщин данного типа говорят, что они хорошо одеты, но никто не может вспомнить, во что именно.

Типаж третий: запад

mednyi.ru

Это открытый, экстравертный и очень харизматичный типаж. Душа компании, способная объединить всех за общим делом. Проблема западного типажа в том, что его порой бывает слишком много, но направленная в мирное русло, эта энергия способна горы свернуть.
Этот типаж как никто другой может превратить свои недостатки в достоинства. Им не идет скрываться и пытаться подстроиться под стандарты элегантности, наоборот, подчеркивая свою природу, они скорее собирают вокруг себя команду. Эклектика и сочетание несочетаемого в их природе, и это делает их недостижимыми для критики.
При этом они легко хватают модные новинки, потому что именно умение почувствовать настроение делает их привлекательными. Яркие акценты в макияже и насыщенный цвет волос делают данный типаж еще более заметным.

Проблема данного типажа в том, что они часто проецируют на других свои амбиции, им кажется, что все должны быть такими же жизнерадостными и производительными, как они. Нет, не должны. Воспринимайте себя как источник энергии для окружающих и делитесь этой энергией с тем, кто в ней нуждается, но не требуйте такой же эмоциональной отдачи. Отдача обязательно будет, но в другой форме.

Типаж четвертый: восток

mednyi.ru

Закрытый интровертный типаж. Даже спрашивая чужого мнения, они скорее прислушиваются к своим ощущениям. Порой может показаться, что Восток безэмоционален и безучастен, но вся его энергия направлена на внутреннюю работу. Их ритм восприятия реальности в разы спокойнее, чем у других типажей, и, выбирая между яркими эмоциями и стабильностью, они выберут последнее.
Для них этот выбор очевиден, как и все остальные их решения, потому что все они многократно проходят через сито самоанализа. Может показаться, что они тяжело сходятся с людьми, но это иллюзия – просто они делают это очень аккуратно. И если уж они кому-то доверяют, то на 100%.

В стиле данному типажу идут нежность и романтика. Это те женщины, о которых хочется заботиться. Поэтому им идет иногда притворяться глупее, чем они есть на самом деле, это может решить множество бытовых проблем. Тонкие каблуки, светлые тона, кружево и чулки, деликатная бижутерия – все это подчеркивает хрупкость и ранимость данного типажа.

Описанные типы – это модели поведения, которые легко считываются окружающими и будят предсказуемые реакции. В чистом виде они встречаются нечасто (но встречаются!), но вы можете выбирать любую из масок для того, чтобы добиться своего. Удачи!
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