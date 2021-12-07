Север, юг, запад, восток: как определить свой психотип и что носить

В любой психологической теории в той или иной форме присутствует понятие психотипа или типажа. Подразумевается, что человек во всех своих действиях подчиняется определенной логике. Выделяя противоположные типажи, к примеру, экстраверта и интроверта, мы подразумеваем, что типаж откладывает отпечаток на все проявления личности. Эти люди выберут разный досуг, по-разному будут реагировать на одни и те же явления и свою личную жизнь тоже будут строить по-разному. И при этом их совершенно по-разному будут воспринимать окружающие.

На наше восприятие других людей тоже влияет типирование. Пусть даже неосознанное, на интуитивном уровне. К примеру, если человек, который в начале знакомства проявлял себя активно и уделял тебе много внимания, внезапно закрывается, ты решишь, что либо с ним что-то не так, либо изменилось его к тебе отношение. Но при этом, если ты встретишь интроверта, из которого эмоции щипцами нужно вытягивать, то его пассивность в общении вряд ли будет тебя смущать.