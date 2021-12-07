25 способов сбросить вес, которые удвоят результат любой диеты

25 способов, как без труда сбросить вес: заведите правила!

Обратите внимание, приведенные ниже советы рассчитаны на здоровых людей. При наличии у вас каких-либо хронических заболеваний (особенно, если у вас есть проблемы с ЖКТ и суставами), рекомендуем проконсультироваться с вашим лечащим врачом по каждому пункту!

1. Умножьте свой идеальный вес тела в фунтах (один фунт = 0.454 кг) на 14, если вы хотите узнать, сколько калорий вы можете съедать ежедневно.

2. Используйте восточную медицину! Люди, которые прибегают к иглоукалыванию раз в неделю, теряют дополнительные 4, 5 килограмма в течение 3 месяцев, т. к. с помощью акупунктуры можно подавить аппетит.

3. Заправляйте йогурт корицей, чтобы сжигать жир. Половина чайной ложки корицы в день позволит ускорить ваш метаболизм.

4. Смейтесь! Смех в течение 10-15 минут каждый день увеличивает еженедельный расход энергии на 280 кк.

5. Ешьте больше красного перца, во-первых, он содержит капсаицин, который «разгоняет» метаболизм на 25%, во-вторых, в нем масса витамина С (в 6 раз больше, чем в помидорах), который, в свою очередь, помогает превращать жир в энергию.

6. Дышите глубоко! Стресс на работе — самая главная причина переедания. Контролируйте свое дыхание в течение 2 минут, уделяя особое внимание движению диафрагмы, это помогает ослабить чувство голода.

7. Тренируйтесь с утра! Так вы сожжете жир быстрее, чем в любое другое время. Ваше тело будет вынуждено черпать энергию из жировых депо.

8. Выключите телевизор во время приема пищи: из-за того, что вы отвлекаетесь на тв-программу, вы съедаете больше, чем нужно. Таким образом можно избавиться от 3,5 кг в год.

9. Периодически добавляйте в пищу соевый соус! Исследования показывают, что соевые белки «взаимодействуют» с рецепторами в мозге, которые сообщают нам, что мы сыты.

10. Бегайте! Беговая дорожка — лучший «гаджет» в тренажерном зале, предназначенный для сжигания калорий в кратчайшие сроки.

11. Нарезайте ломтиками то, что можно нарезать ломтиками! Благодаря этому вы будете потреблять в пищу на 20% меньше калорий, так как будете есть на 27% медленнее.

12. Включите радио, которое транслирует расслабляющую музыку. Вы съедите меньше, так как будете жевать не спеша.

13. Занимайтесь сексом чаще! Помимо того, что вы будете сжигать 150 ккал каждые 20 минут, ваш организм будет вырабатывать еще и гормон, который повышает обмен веществ и влияет на рост мышц.

14. Ешьте гранаты! Масло, содержащееся в их зернышках, снижает способность тела накапливать жир, кроме того, они сладкие и без сахара.

15. Не забывайте про шпинат, в нем вдвое больше клетчатки, чем в другой зелени. Клетчатка ускоряет процесс жиросжигания.

16. Замените ваш обычный сыр из коровьего молока на козий, это позволит вам «сэкономить» 40 % калорий.

17. Садитесь за стол, чтобы поесть. Вы съедите примерно на треть меньше, чем если бы вы перекусывали на бегу.

18. Добавьте в свой рацион чечевицу, если вы до сих пор этого не сделали. Благодаря этому за 10 недель вы сможете потерять более 7 килограммов. Зернобобовые культуры содержат аминокислоту лейцин, который позволяет сжигать жир быстрее.

19. Завтракайте! Тот, кто пропускает завтрак, съедает в день на 100 кк больше.

20. Ешьте яблоки за 15 минут до еды. Так вы будете потреблять в сутки примерно на 200 ккал меньше (по сравнению с вашим обычным калоражем).

21. Заправляйте салат небольшим количеством оливкового масла. «Хорошие» жирные кислоты, содержащиеся в нем, помогут вам не переедать.

22. Делайте бутерброды с помидорами, это позволит вам сохранить чувство сытости. Томаты подавляют выработку гормона грелина, который отвечает за возникновение приступов голода.

23. Если ваша еда не росла, не ходила и не плавала, не ешьте ее! Продукты, подвергшиеся обработке, содержат крайне не полезные для здоровья транс-жиры и искусственные подсластители.

24. Избегайте энергетических напитков, при их употреблении энергия выделяется слишком быстро, из-за этого вы можете набрать вес. Кроме того, исключите из рациона любую сладкую газировку.