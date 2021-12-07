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Как сортировать, проверять и хранить косметику?
Совет специалиста

Косметика. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Косметическая продукция многосторонняя, яркая, ароматная и манящая. Какая женщина способна остаться равнодушной к такому разнообразию на полках магазинов? И вот уже незаметно косметичка и полки шкафа заполнены различными кремами по уходу за телом, декоративной косметикой, шампунями и другими косметическими товарами.

И согласитесь - даже в нескольких экземплярах, цветах и объемах. Как долго можно хранить косметические продукты, чтобы они продолжали украшать нас, а не оказывали обратного эффекта? Полезными советами делится стилист ТЦ Alfa Лаура Валута, пишет RUS TVNET.

«Косметика, хранившаяся долгое время и просроченная, как и старая еда, вредна для нашего здоровья. В такой косметике активно развиваются бактерии, которые могут вызывать различные проблемы с кожей и даже со здоровьем. Возможно, именно старая косметика является настоящей причиной того, что на лице или теле регулярно появляются высыпания! Именно поэтому я всегда призываю каждую даму и даже джентльмена регулярно проводить ревизию на полке косметики и в косметичке. Да, я понимаю, что выбросить косметические средства бывает очень трудно, особенно если ими мало пользовались, но в таких случаях всегда важно помнить о здоровье, которое, безусловно, ставится на первое место», - указывает стилист Лаура Валута.

Срок годности косметики

«Самый простой способ проверить срок годности косметического средства - следовать указаниям производителя на упаковке. Обычно это число, указывающее количество месяцев, в течение которых после открытия можно использовать определенное косметическое средство или средство по уходу. Если упаковка выброшена, стоит хотя бы где-то отметить этот номер, потому что понятно, что со временем о нем точно забудут, учитывая, что многие товары можно использовать год и даже несколько лет с момента вскрытия», - рассказывает Лаура Валута.

Если о сроке годности продукта забыли, и его больше нельзя найти на упаковке продукта, есть другие признаки, свидетельствующие о том, что с конкретным продуктом следует распрощаться. Их также следует учитывать.

«Существенное внимание следует уделять изменению цвета продукта - это очень важный сигнал о том, что продукт больше не стоит использовать и срок его годности истек. Кроме того, изменение цвета также указывает на рост числа бактерий - вряд ли кто-то добровольно захочет причинить себе вред, - указывает Лаура Валюта. - Также важно обратить внимание на изменение запаха продукта - неприятный запах также говорит о том, что с этим продуктом следует распрощаться. Изменение текстуры - это тоже признак, что продукт больше не рекомендуется использовать. Так часто происходит с кремообразными продуктами - их становится гораздо труднее наносить, чем обычно». Также стилист указывает на такие признаки, как пятна, комочки или образование нового слоя - все это свидетельствует о том, что пора прощаться с тем или иным продуктом и вместо этого покупать новый.

Забота о продуктах

«Понятно, что срок службы продукта зависит и от того, как мы о нем заботимся, где мы его храним и как часто мы его используем. Важно, чтобы вся упаковка, содержащая конкретный продукт, была закрыта и хранилась должным образом - вдали от прямых солнечных лучей, но в более прохладных местах, с учетом инструкций производителя. После использования тщательно закрывай все тюбики, баночки и другие емкости, не забывай надевать колпачок на помаду или лайнер для глаз. Также большинство косметических товаров не рекомендуется хранить в ванной комнате, лучше выбрать место в комнате, где воздух не такой влажный и не способствует распространению бактерий», - говорит Лаура Валута.

«Что касается сроков, следует учитывать: рекомендуемый срок хранения туши для ресниц составляет 2-3 месяца, кремообразной пудры, лайнеров для глаз, кремов для глаз, различных очищающих средств для лица - от 6 до 12 месяцев. Год-полтора года мы можем смело пользоваться такими продуктами, как кремы для лица, тени для век, тушь для бровей, различные гели для душа, а также блески для губ и кремы для загара. Двухлетний срок обычно распространяется на пудры, карандаши для губ, краски и бальзамы, а также лаки для ногтей и румяна. В свою очередь, трехлетний срок хранения обычно распространяется на шампуни, кондиционеры, лаки для волос, духи и различные лосьоны для тела. Конечно, следует учитывать, что для натуральной косметики эти сроки намного короче».

Ценный помощник - косметический калькулятор

«Возможно, многие об этом и не подозревают, но в недрах интернета есть различные косметические калькуляторы, позволяющие проверять продукцию разных марок. У каждого товара есть штрих-код, который позволяет получить ценную информацию как о продукте, так и о стране-производителе и, конечно же, о самой компании. Для удобства использования можно загрузить приложения на свой мобильный телефон, чтобы регулярно проверять приобретенные продукты или те, которые еще только планируете приобрести. Самое главное - покупать конкретный продукт только когда это действительно необходимо, а не создавать запасы, что в конечном итоге приведет к выбрасыванию средств или даже к проблемам со здоровьем», - рассказывает Лаура Валута.

Попробуйте:

  • http://checkcosmetic.net
  • https://www.checkfresh.com
  • https://cosmetic.momoko.hk
  • https://checkexp.com

Лаура Валута добавляет: «Я бы также порекомендовала очень полезное приложение http://beautykeeperapp.com, где вы можете сохранить продукты и получать напоминания, когда продукт необходимо проверить на предмет соблюдения сроков».

ФОТО: Пресс-фото

Советы для домашних SPA-ритуалов

«Раньше казалось, что СПА-ритуалами можно наслаждаться только в салонах, но, учитывая сегодняшний широкий ассортимент товаров в магазинах, СПА-ритуалы можно также проводить дома, что позволяет сэкономить время и деньги. Я бы посоветовала регулярно проводить СПА-дни - это можно делать как в одиночку, так и в кругу семьи. Кроме того, дополнить программу такого дня не только расслабляющей SPA-процедурой и отдыхом, но и медитацией, а также умеренными физическими нагрузками вроде йоги, и здоровым питанием - фруктовыми и овощными платами, различными смузи», - рекомендует стилист.

Как подготовиться к СПА-дню дома?

  • Подберите спокойную и расслабляющую музыку.
  • Приготовьте полезные закуски и напитки.
  • Приготовьте халат и тапочки.
  • Выберите мягкие и душистые полотенца.
  • Не забудьте о свечах, благовониях или эфирных маслах.
  • Используйте шарик для ванны или кубик для душа.
  • Подготовьте скрабы для лица и тела.
  • Позаботьтесь о маске для лица (она может быть и собственного приготовления).
  • Не забудьте о средствах по уходу за лицом.
  • Выберите соответствующие продукты для ухода за волосами (также и маску для волос).
  • Приготовьте продукты для маникюра и педикюра.
  • Застелите чистое постельное белье.
  • Самое главное - выключите телефон!

«Конечно, СПА-процедуры могут быть и более простыми. Например, самой простой домашней СПА-процедурой будет горячая ванна с солью для ванн, а также скраб для лица и тела. Если нет ванны, этот процесс можно заменить тщательным прогреванием под горячим душем. Перед тем, как принять душ или ванну, рекомендуется провести детоксикационный массаж тела сухой щеткой - в настоящее время сухой самомассаж набирает большую популярность во всем мире. Важно, чтобы все ритуалы красоты после прогрева тела выполнялись неспешно и с любовью к себе. Побалуем свои волосы, кожу лица и тела! Также домашний СПА позволяет опробовать разные продукты домашнего приготовления - например, в интернете определенно есть разные вдохновляющие рецепты приготовления интересных скрабов и масок. Нанеся продукт, предайся неспешному массажу! За такое отключение от повседневной спешки твое тело будет тебе благодарно!» - делится Лаура Валута.

Что использовать при массаже?

  • Нефритовый ролик для лица.
  • Камень Гуа-ша для лица.
  • Вакуумные баночки для лица и/или тела.

«Когда ты позаботилась о своем теле снаружи, обязательно побалуй его изутри. Наслаждайся легкой свежей едой, а также очищающим и успокаивающим чаем. Если телевизор - это привычное дело, замени его книгой или послушай какой-нибудь вдохновляющий подкаст. Заверши день с удовольствием и предайся сладкому сну на свежем постельном белье и в хорошо проветренной комнате. Подари себе не только особые моменты счастья, но и настоящее удовольствие от СПА в своем доме! Удачи!» - желает стилист.

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