Как сортировать, проверять и хранить косметику?

И согласитесь - даже в нескольких экземплярах, цветах и объемах. Как долго можно хранить косметические продукты, чтобы они продолжали украшать нас, а не оказывали обратного эффекта? Полезными советами делится стилист ТЦ Alfa Лаура Валута, пишет RUS TVNET.

«Косметика, хранившаяся долгое время и просроченная, как и старая еда, вредна для нашего здоровья. В такой косметике активно развиваются бактерии, которые могут вызывать различные проблемы с кожей и даже со здоровьем. Возможно, именно старая косметика является настоящей причиной того, что на лице или теле регулярно появляются высыпания! Именно поэтому я всегда призываю каждую даму и даже джентльмена регулярно проводить ревизию на полке косметики и в косметичке. Да, я понимаю, что выбросить косметические средства бывает очень трудно, особенно если ими мало пользовались, но в таких случаях всегда важно помнить о здоровье, которое, безусловно, ставится на первое место», - указывает стилист Лаура Валута.

Срок годности косметики

«Самый простой способ проверить срок годности косметического средства - следовать указаниям производителя на упаковке. Обычно это число, указывающее количество месяцев, в течение которых после открытия можно использовать определенное косметическое средство или средство по уходу. Если упаковка выброшена, стоит хотя бы где-то отметить этот номер, потому что понятно, что со временем о нем точно забудут, учитывая, что многие товары можно использовать год и даже несколько лет с момента вскрытия», - рассказывает Лаура Валута.

Если о сроке годности продукта забыли, и его больше нельзя найти на упаковке продукта, есть другие признаки, свидетельствующие о том, что с конкретным продуктом следует распрощаться. Их также следует учитывать.

«Существенное внимание следует уделять изменению цвета продукта - это очень важный сигнал о том, что продукт больше не стоит использовать и срок его годности истек. Кроме того, изменение цвета также указывает на рост числа бактерий - вряд ли кто-то добровольно захочет причинить себе вред, - указывает Лаура Валюта. - Также важно обратить внимание на изменение запаха продукта - неприятный запах также говорит о том, что с этим продуктом следует распрощаться. Изменение текстуры - это тоже признак, что продукт больше не рекомендуется использовать. Так часто происходит с кремообразными продуктами - их становится гораздо труднее наносить, чем обычно». Также стилист указывает на такие признаки, как пятна, комочки или образование нового слоя - все это свидетельствует о том, что пора прощаться с тем или иным продуктом и вместо этого покупать новый.

Забота о продуктах