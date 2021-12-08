7 полезных углеводов, которые стоит есть как можно чаще

Пожалуй, из всех питательных веществ углеводы – самые неоцененные и обижаемые. Именно от них отказываются первыми при сокращении рациона, именно их рекомендуют уменьшить или вовсе выбросить из меню при любых колебаниях веса – и при этом именно углеводы необходимы нашему организму и обмену веществ для стабильной работы. Главное – выбирать правильные и по-настоящему здоровые углеводы. Например, из приведенного ниже списка.



Овсянка

Овсяная каша – прекрасный вариант завтрака, который не только как следует насытит вас (овес – прекрасный образец «медленных» углеводов, которые помогают надолго продлить чувство сытости), но и стабилизирует уровень сахара в крови. Как показывают результаты исследования, проведенного пекинскими специалистами, регулярное употребление овсянки на завтрак помогает стабилизировать уровень глюкозы даже у тех, кто страдает преддиабетом.



Батат

Батат или сладкий картофель намного полезнее привычной картошки – за счет более высокого содержания клетчатки. Пищевые волокла необходимы для правильной работы нашего кишечника, а также они помогают поддерживать чувство сытости и уберегают нас от вредных перекусов.



Бурый рис

Еще один вид углеводов, которые не только безопасны, но и полезны для нашего здоровья: в буром рисе содержится много пищевых волокон, которые поддерживают здоровый уровень сахара в крови, а также помогают регулировать уровень энергии. Хотите быть энергичней и больше успевать – ешьте бурый рис.



Чечевица

Если вы всерьез заботитесь о своем здоровье, богатые белком бобовые обязательно должны быть на вашем столе как можно чаще. Во-первых, всего в одной порции чечевицы содержится 9 граммов белка и 8 граммов клетчатки. А, во-вторых, чечевица богата калием, который помогает поддерживать здоровья сердца и регулировать уровень «плохого» холестерина и поддерживать здоровое артериальное давление.



Фрике

Фрике или фарик – крупа, произведенная из молодой пшеницы, прошедшая обжарку в процессе производства. Это традиционное блюдо арабской кухни содержит много клетчатки: в стандартной порции – порядка 13% от дневной нормы. Кроме того, фрике богата марганцем, который помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Греческий йогурт Это очень полезный продукт – но, разумеется, если вы едите его без добавления сахара или консервированных фруктов. В стакане греческого йогурта содержатся не только углеводы, но и кальций и белок, которые необходимы для здоровья наших костей. И особенно этот продукт полезен женщинам, проходящим через менопаузу , когда кальций буквально «вымывается» из нашего тела.



Черника