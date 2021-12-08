Миф или правда: можно ли похудеть благодаря зелёному чаю?
У зелёного чая множество полезных свойств, но об одном из них все постоянно спорят: помогает ли напиток сбросить лишний вес или нет. Давайте разберёмся!
У зелёного чая множество полезных свойств, но об одном из них все постоянно спорят: помогает ли напиток сбросить лишний вес или нет. Давайте разберёмся!
Несколько небольших, но заслуживающих доверия клинических испытаний показали, что люди с лишним весом, которые пили зеленый чай или принимали экстракт, потеряли больше веса, чем те, кто не пил.
Другое исследование показало, что те, кто правильно питался и занимался спортом три часа в неделю, а также принимал напиток с полезными компонентами зеленого чая — катехинами, потеряли больше абдоминального жира (область живота), чем те, кто катехины не получал.
Почему это может сработать?