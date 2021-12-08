Миф или правда: можно ли похудеть благодаря зелёному чаю?

Другое исследование показало, что те, кто правильно питался и занимался спортом три часа в неделю, а также принимал напиток с полезными компонентами зеленого чая — катехинами, потеряли больше абдоминального жира (область живота), чем те, кто катехины не получал.

Почему это может сработать?