Что делать, чтобы волосы не электризовались: 5 крутых советов

Шапки, капюшоны и сухой воздух — все, что создает проблемы для прически зимой. И если вы устали разглаживать пушащиеся волосы, изучите пять способов, которые помогут остановить электризацию волос.

Правильная расческа

Любимая пластиковая расческа может усиливать электризацию волос, особенно, когда вы пытаетесь ею убрать электризацию. На зимнее время смените гребень на деревянный или силиконовый. Они лучше разглаживают и не провоцируют пушистость. Натуральные ткани