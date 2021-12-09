Что делать, чтобы волосы не электризовались: 5 крутых советов
Если вы уже боитесь надевать шапку, чтобы потом не быть одуванчиком, изучите пять лайфхаков, которые помогут сохранить прическу, пишет «Домашний Очаг».
Если вы уже боитесь надевать шапку, чтобы потом не быть одуванчиком, изучите пять лайфхаков, которые помогут сохранить прическу, пишет «Домашний Очаг».
Шапки, капюшоны и сухой воздух — все, что создает проблемы для прически зимой. И если вы устали разглаживать пушащиеся волосы, изучите пять способов, которые помогут остановить электризацию волос.
Любимая пластиковая расческа может усиливать электризацию волос, особенно, когда вы пытаетесь ею убрать электризацию. На зимнее время смените гребень на деревянный или силиконовый. Они лучше разглаживают и не провоцируют пушистость.
Натуральные ткани
Шарфы и шапки из синтетики - самая главная опасность. Достаточно надеть их на пару минут, чтобы волосы взлетели наверх. Внимательно изучите состав зимней одежды и смените аксессуары из синтетики на кашемир или шерсть.
Хороший уход
Чем суше волосы, тем больше они электризуются. Направьте все силы на питание и увлажнение волос, включив в бьюти-рацион маски и кондиционеры. А еще, круто помогают натуральные масла, если наносить их на кончики волос.
Не горячая вода
Мытье волос горячей водой раскрывает чешуйки волос, делает их более пористыми и сухими (а ведь они и так страдают от пониженной влажности воздуха). Старайтесь мыть волосы теплой, а ополаскивать и вовсе водой комнатной температуры.
Сухие, посеченные кончики также становятся причиной магнитизации волос. Лучше отстричь секущиеся концы — это поможет убрать электризацию и придать прическе свежий вид.