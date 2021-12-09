Худеть вдвое быстрее: 5 секретов, которые ускорят любую диету

Все просто: продукты из цельного зерна содержат более «прочные» углеводы, для переработки которых организму требуется больше энергии. Поэтому люди, в чьем рационе достаточно цельнозерновых продуктов, имеют меньше проблем с лишним весом. Только следите за тем, чтобы эти цельные зерна были по-настоящему целыми — а не обработанными.

Спите в прохладной комнате

Недавно проведенное исследование подтвердило: температура воздуха в нашей спальне может регулировать активность белого и бурого жира в нашем организме. Напомним, белый жир помогает нам запасать энергию (и толстеть), а бурый — тратить ее (и соответственно, худеть). Так вот, эксперимент показал: у тех добровольцев, кто в течение месяца спал в более прохладной спальне, активность бурого жира выросла на 42%, а скорость метаболизма — увеличилась на 10%. Хотите похудеть — хорошенько проветрите спальню перед сном!

Забудьте о чистых тарелках