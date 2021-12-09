Худеть вдвое быстрее: 5 секретов, которые ускорят любую диету
Никаких быстрых диет и экстремальных голодовок — худеем комфортно, безопасно и быстро.
Никаких быстрых диет и экстремальных голодовок — худеем комфортно, безопасно и быстро.
Врачи не советуют прибегать к быстрым и тем более экстремальным диетам и напоминают: лучший способ сбросить вес – постепенно менять образ жизни и пищевые привычки. Но эти пять советов помогут ускорить процесс и быстрее добиться желаемого результат – абсолютно безопасно.
Чтобы избежать скачков инсулина в крови, надо есть часто — в идеале, пять раз в день. Это одна из самых частых рекомендаций для тех, кто следит за своим весом. Но есть еще один небольшой нюанс: желательно съедать полноценные порции, а не перекусывать. Как ни удивительно, но организм, вынужденный переваривать больших порции, в итоге сжигает больше калорий — и вы парадоксальным образом худеете. Хотите быстрее сбросить вес — ешьте больше, рекомендует «Домашний Очаг».
Тренируйтесь меньше
Все просто: продукты из цельного зерна содержат более «прочные» углеводы, для переработки которых организму требуется больше энергии. Поэтому люди, в чьем рационе достаточно цельнозерновых продуктов, имеют меньше проблем с лишним весом. Только следите за тем, чтобы эти цельные зерна были по-настоящему целыми — а не обработанными.
Недавно проведенное исследование подтвердило: температура воздуха в нашей спальне может регулировать активность белого и бурого жира в нашем организме. Напомним, белый жир помогает нам запасать энергию (и толстеть), а бурый — тратить ее (и соответственно, худеть). Так вот, эксперимент показал: у тех добровольцев, кто в течение месяца спал в более прохладной спальне, активность бурого жира выросла на 42%, а скорость метаболизма — увеличилась на 10%. Хотите похудеть — хорошенько проветрите спальню перед сном!
Разумеется, речь не идет о том, чтобы есть из грязной посуды. А вот про «общество чистых тарелок» и «все съесть до последнего кусочка» стоит забыть. Диетологи сетуют, что из-за нарушенного контакта со своим телом мы почти никогда не останавливаемся в момент насыщения и съедаем больше, чем нам на самом деле надо. Попробуйте оставлять на тарелке примерно 10% от каждого приема пищи — эксперименты показывают, что этот нехитрый способ помогает сбросить до 4 килограммов за несколько месяцев. И никаких чистых тарелок!