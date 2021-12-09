Как жить дальше: муж составил список того, что хочет изменить в моей внешности
«Фигура. Ноги слишком толстые, пресса нет вообще, и хотелось бы, что бы попа была более упругая»…
«Фигура. Ноги слишком толстые, пресса нет вообще, и хотелось бы, что бы попа была более упругая»…
Подруга пребывает в состоянии шока, ведь когда-то она была для супруга идеальной и самой красивой. Когда-то. Сначала были усмешки, легкие безобидные колкости по поводу веса, а вскоре он на полном серьезе стал ее упрекать. И даже прошелся по фигуре — мол, не такая ты стройная, как пять лет назад. И что делать в такой ситуации?
Фигура. Ноги слишком толстые, пресса нет вообще, и хотелось бы, чтобы попа была более упругая.
Губы стоит увеличить, убрать морщины, брови должны быть не такими широкими, нос более тонкий и выразительный.
Представим, что ваша вторая половина выполнила все ваши просьбы, а вам не понравилось. Потому что перед вами совершенно другой человек из параллельной вселенной.
Гардероб. Слишком молодежный, слишком много футболок и джинсов, мало платьев. И надо начинать носить каблуки!
Хотелось спросить: а когда это ее муж успел закончить курсы стилистов? Самое удивительное, что, когда мужчина просит сменить гардероб, он не руководствуется модными трендами, явно не посещает Недели высокой моды и не записался на курсы к модному стилисту. Он просто нарисовал в своей голове некий образ, которому должна следовать его вторая половина.
Смена привычек. Ты слишком много говоришь, громко смеешься, просыпаешься не с первыми петухами, долго говоришь по телефону.
Когда вы встречаете свою вторую половинку, вам совершенно не важно, какие привычки, какой цвет глаз или цвет волос. Вам просто хорошо вместе на интуитивном уровне. Вы кожей чувствуете, что это ваш человек. А если вы ищете человека, чтобы в нем что-то нужно изменить, то нужно задуматься: а действительно ли это ваша вторая половина на всю жизнь?