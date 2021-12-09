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Как жить дальше: муж составил список того, что хочет изменить в моей внешности

Ссора. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

«Фигура. Ноги слишком толстые, пресса нет вообще, и хотелось бы, что бы попа была более упругая»…

Подруга пребывает в состоянии шока, ведь когда-то она была для супруга идеальной и самой красивой. Когда-то. Сначала были усмешки, легкие безобидные колкости по поводу веса, а вскоре он на полном серьезе стал ее упрекать. И даже прошелся по фигуре — мол, не такая ты стройная, как пять лет назад. И что делать в такой ситуации?

В один прекрасный день наступает счастливое событие, и ты встречаешь того самого прекрасного мужчину из своей мечты. Для него ты самая красивая, желанная и любимая. И вот проходит пара лет, и он начинает намекать на твою не совсем идеальную внешность. Это происходит постепенно и ненавязчиво. Вначале подруга с мужем вместе посмеивались над тем, что можно не сидеть на диете и лопать любимые плюшки. Она действительно набрала лишних 7 килограммов, но это не столь критично. Да, она не сидит на жестких диетах, после родов сбросила, так сказать, основное набранное, потом кормила грудью сына. Конечно, у нее не девичья фигура, и в свои 35 лет она не позволит носить те шортики, которые могла надеть в 25…
 
Однажды он невзначай вдруг похвалил нашу общую подругу-сверстницу Марину, которая посещает фитнес-зал четыре раза в неделю. Мол, вот какая молодец, следит за фигурой, и жене не мешает начать тренировки.
Потом как бы случайно оставил включенный ноутбук с открытым браузером известной косметологии. Затем начал говорить, что гардероб слегка старомоден и не подходит под их совместный образ жизни, и апофеозом всего этого стал конкретный список того, что ей нужно изменить в своей внешности.
 
Фигура. Ноги слишком толстые, пресса нет вообще, и хотелось бы, чтобы попа была более упругая.
 
И вот тут возникает вопрос: а все ли мужчины знают, что фото «фитоняшек» на просторах интернета в большинстве случаев — это банальный фотошоп? И чтобы действительно создать фигуру мечты, на это нужно потратить не один год, не одну тысячу рублей и бесконечную поддержку от близких людей, чтобы не бросить начатое. Милый, дай мне пару сотен тысяч, найми няню, и я не буду вылезать из салонов, а потом радовать тебя глянцевой фигурой. Вот именно так мы предложили подруге заявить собственному супругу.
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Губы стоит увеличить, убрать морщины, брови должны быть не такими широкими, нос более тонкий и выразительный.

Представим, что ваша вторая половина выполнила все ваши просьбы, а вам не понравилось. Потому что перед вами совершенно другой человек из параллельной вселенной.

Гардероб. Слишком молодежный, слишком много футболок и джинсов, мало платьев. И надо начинать носить каблуки!
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Хотелось спросить: а когда это ее муж успел закончить курсы стилистов? Самое удивительное, что, когда мужчина просит сменить гардероб, он не руководствуется модными трендами, явно не посещает Недели высокой моды и не записался на курсы к модному стилисту. Он просто нарисовал в своей голове некий образ, которому должна следовать его вторая половина.

Смена привычек. Ты слишком много говоришь, громко смеешься, просыпаешься не с первыми петухами, долго говоришь по телефону.

Когда вы встречаете свою вторую половинку, вам совершенно не важно, какие привычки, какой цвет глаз или цвет волос. Вам просто хорошо вместе на интуитивном уровне. Вы кожей чувствуете, что это ваш человек. А если вы ищете человека, чтобы в нем что-то нужно изменить, то нужно задуматься: а действительно ли это ваша вторая половина на всю жизнь?

 
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