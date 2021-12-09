Как жить дальше: муж составил список того, что хочет изменить в моей внешности

Подруга пребывает в состоянии шока, ведь когда-то она была для супруга идеальной и самой красивой. Когда-то. Сначала были усмешки, легкие безобидные колкости по поводу веса, а вскоре он на полном серьезе стал ее упрекать. И даже прошелся по фигуре — мол, не такая ты стройная, как пять лет назад. И что делать в такой ситуации?

В один прекрасный день наступает счастливое событие, и ты встречаешь того самого прекрасного мужчину из своей мечты. Для него ты самая красивая, желанная и любимая. И вот проходит пара лет, и он начинает намекать на твою не совсем идеальную внешность. Это происходит постепенно и ненавязчиво. Вначале подруга с мужем вместе посмеивались над тем, что можно не сидеть на диете и лопать любимые плюшки. Она действительно набрала лишних 7 килограммов, но это не столь критично. Да, она не сидит на жестких диетах, после родов сбросила, так сказать, основное набранное, потом кормила грудью сына. Конечно, у нее не девичья фигура, и в свои 35 лет она не позволит носить те шортики, которые могла надеть в 25…