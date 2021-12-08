Дана Борисова сделала пластику: угадайте, какую часть тела она изменила?

Телеведущей Дане Борисовой провели пластическую операцию. 45-летней знаменитости изменили ягодицы и бедра, довели практически до идеальной формы талию и спину.

«Полученным результатом осталась очень довольна. Сейчас все болит, конечно, но не так, как меня пугали. Конечно, если себя накручивать, то все восстановление может идти долго. Я же настроена оптимистично», — рассказала телеведущая в интервью StarHit.ru.

И это не удивительно, ведь практически на следующий день после хирургического вмешательства, по словам Борисовой, она вышла на пятичасовую съемку на высоких каблуках. Конечно, сейчас у знаменитости проходит период реабилитации и ее движения несколько скованы, но с этим ей уже помогает справляться штат гримеров и редакторов. Звезда рассказала, что ей даже не понадобились обезболивающие, которые прописал врач.

Дана Борисова призналась, что хотела изменить только область талии, но хирург убедил звезду «Армейского магазина», что ей нужно еще и преобразить форму ягодиц. «Смешной момент. Доктор мне говорит, мол, мой жирочек надо куда-то вкачать — в попочку. Я ему сразу сказала, мол, не хочу иметь ягодицы как у Ким Кардашьян. Но Гайк Павлович — врач с безупречным вкусом, он „сделал“ мне попу, которая органично смотрится на моем теле», — поделилась Борисова.