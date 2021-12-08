Ср, 8.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Дана Борисова сделала пластику: угадайте, какую часть тела она изменила?

Дана Борисова ФОТО: Инстаграм

По словам телеведущей, реабилитацию она переносит хорошо — даже обезболивающие не понадобились.

Телеведущей Дане Борисовой провели пластическую операцию. 45-летней знаменитости изменили ягодицы и бедра, довели практически до идеальной формы талию и спину.

«Полученным результатом осталась очень довольна. Сейчас все болит, конечно, но не так, как меня пугали. Конечно, если себя накручивать, то все восстановление может идти долго. Я же настроена оптимистично», — рассказала телеведущая в интервью StarHit.ru.

И это не удивительно, ведь практически на следующий день после хирургического вмешательства, по словам Борисовой, она вышла на пятичасовую съемку на высоких каблуках. Конечно, сейчас у знаменитости проходит период реабилитации и ее движения несколько скованы, но с этим ей уже помогает справляться штат гримеров и редакторов. Звезда рассказала, что ей даже не понадобились обезболивающие, которые прописал врач.

Дана Борисова призналась, что хотела изменить только область талии, но хирург убедил звезду «Армейского магазина», что ей нужно еще и преобразить форму ягодиц. «Смешной момент. Доктор мне говорит, мол, мой жирочек надо куда-то вкачать — в попочку. Я ему сразу сказала, мол, не хочу иметь ягодицы как у Ким Кардашьян. Но Гайк Павлович — врач с безупречным вкусом, он „сделал“ мне попу, которая органично смотрится на моем теле», — поделилась Борисова.

Сейчас телеведущая не может во всей красе продемонстрировать «ювелирную» работу пластического хирурга. Все дело в отечности, которая будет выражена еще какое-то время, но уже сейчас можно полюбоваться на изменившиеся контуры тела знаменитости в Instagram.

НАВЕРХ
Back