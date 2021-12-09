Похудеть до Нового года: ТОП-5 звездных экспресс-диет

Для многих людей празднование Нового года сопоставимо с выходом на красную дорожку. У знаменитостей уже давно выработана стратегия, как привести себя в форму за несколько дней до важного мероприятия. Каких экспресс-диет придерживаются голливудские звезды, рассказал WMJ.ru.

Цветная диета от Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон ФОТО: MONICA ALMEIDA/REUTERS

Звезду сериала «Друзья» называют «ведьмой» из-за неувядающей молодости и отличной физической формы. Дженнифер Энистон просто исключила из своего рациона продукты белого цвета. В частности под запрет актрисы попали молочные продукты, мучное, картофель, рис и сладости. Но есть исключения в виде полезных продуктов с правильным КБЖУ: куриная грудка, яйца и кисломолочные напитки. В качестве перекусов Дженнифер Энистон предпочитает детское питание, в котором много витаминов и натуральный состав.

Диета с черносливом от Деми Мур

Деми Мур ФОТО: CAITLIN OCHS

В рационе актрисы есть один продукт, который она употребляет регулярно и получает от него максимум пользы — чернослив. Каждый вечер Деми Мур съедает горсть сухофруктов. Актриса постоянно есть чернослив из-за того, что в нем содержится большое количество антиоксидантов, которые разрушают вредные свободные радикалы в организме. Диетологи советуют черносливовую экспресс-диету за несколько дней до праздников. Так вы очистите желудок и избавитесь от пары лишних килограммов.

Уксусная диета от Хайди Клум

Хайди Клум ФОТО: Jordan Strauss/AP

В свои 48 лет модель славится потрясающей фигурой, которую не стесняется демонстрировать на личной страничке в Instagram. Чтобы подготовиться к появлению на мероприятиях, Хайди Клум перед каждым приемом пищи есть салат из зелени и свежих овощей заправленный уксусом. Заправка усиливает выработку желудочного сока, который в свою очередь способствует быстрому перевариванию пищи. За несколько дней до Нового года можно устроить разгрузочные дни и «посидеть» на салатах по рецепту Хайди Клум. Только будьте осторожны и посоветуйтесь с вашим врачом: уксусными заправками лучше не увлекаться.

«Сладкая» диета от Умы Турман

Ума Турман ФОТО: John Palmer/mpi/capital Pictures

Муза Квентина Тарантино периодически практикует странную диету. В ее полезности и эффективности могут усомниться не только обычные люди, но и диетологи. Все дело в том, что если Ума Турман хочет немного похудеть, она начинает есть сладкое! В течении пяти или шести дней актриса полностью переходит на йогурты, фрукты и мороженое. Жир, сахар и углеводы, казалось бы! Но нет. Турман есть обезжиренные молочные продукты, а мороженое делает дома из фруктов и натуральных.

Белковая диета от Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес ФОТО: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com