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Куриные блины для диабетиков: быстрый и вкусный рецепт

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Чтобы разнообразить рацион, достаточно добавить в привычные блюда несколько новых ингредиентов, пишет Пятый канал.

Иногда диабетикам хочется поесть чего-то вкусного, но что делать, если рецепты обычных блинов противоречат привычной диете? В этом сможет помочь шеф-повар Василий Емельяненко со своим быстрым и вкусным рецептом блинов с курицей.

Ингредиенты:

Куриный фарш

Сыр моцарелла

Укроп

Соль

Перец

Огурец

Способ приготовления:

В миску помещаем куриный фарш, натираем на терке сыр с моцарелла и кладем туда же. Мелко нарезаем укроп и отправляем в миску — тщательно мешаем. Из полученной массы формируем шарики, затем их давим до формы тонких блинчиков. Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон. Готовые блины выкладываем на тарелку, украшаем огурцами и сразу же подаем к столу — не даем блюду остыть. Приятного аппетита!

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