Prada за 150 евро, Valentino за 36: узнайте, где в Таллинне можно купить люксовые вещи за бесценок

Уютный магазинчик полностью соответствует своему названию Kapike, что в переводе в эстонского означает «шкафчик». Заходя туда, вы попадаете будто в шкаф с вещами, где можете выбрать одежду и аксессуары для любого повода. Это место работает по принципу блошиного рынка, где любой желающий может продавать свои вещи без наценок.

Бабушкин "Шкафчик" в центре Таллинна ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Клиент может снять бокс, чтобы выставлять на продажу одежду или любой свой товар по той цене, которую он сам бы хотел получить. Сейчас бокс стоит 55 евро за четыре недели. Но я советую сначала снять на две недели, чтобы понять, пойдет ли товар», - рассказывает хозяйка «Шкафчика».

По словам Елены Петровой, так сложилось, что в их магазине много брендовых вещей и планка у них высокая. Изначально, кстати, магазин задумывался именно с той целью, чтобы помочь друзьям творческих профессии, художникам и прочим рукодельницам, которые могли бы продавать свою модную брендовую одежду или собственную продукцию.

Например, этот костюм от марки Valentino стоит всего 36 евро! ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Помимо одежды, обуви и аксессуаров, в магазине можно найти антикварную посуду, украшения, картины и даже предметы мебели. Цены варьируются от 1 евро до тысячи евро.

Стильный пуховик Lanvan стоит 80 евро, кофта Bogner (хлопок и кашемир) продается за 32 евро, и ботинки Tommy Hilifiger - за 45 евро. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Если вы продаете недорогие вещи за пять евро, то вам надо продать десять вещей только, чтобы отбить цену за бокс. Продавать надо то, что ты сам себе купил бы», - считает хозяйка Kapike.

Пальто Max Mara за 150 евро, новые ботинки John Richmond за 100 евро. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Магазин посещают все: от студентов до пожилых людей. Бабушки им даже приносят вязаные носочки, расписные чашки. И мамы с детьми ходят, и мужчины, и звезды. «К нам заглядывают и актеры, и спортсмены. Чаще всего они покупают одежду. Также сейчас очень популярен фарфор, который мне привозят из Санкт-Петербурга», - объясняет хозяйка.

Сапоги Prada за 150 евро ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Кроме того, как говорит Елена, сейчас народ охотится за винтажными вещами, особенно за винтажными брендовыми украшениями.

Колье 70-годов FryWille стоит 75 евро, изначальная цена - 500 евро. Имеется подпись создателя бренда Микаэлы Фрай ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Продавец магазина Анжела говорит, что каждому клиенту они могут подобрать нужную вещь или собрать модный образ. Праздники не за горами, так обязательно туда загляните!