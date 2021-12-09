Prada за 150 евро, Valentino за 36: узнайте, где в Таллинне можно купить люксовые вещи за бесценок

В центре города спрятался «Шкафчик», где можно приобрести классные брендовые вещи по выгодным ценам. Мы поговорили с хозяйкой магазина Kapike Еленой Петровой о том, кто к ним приходит и что они продают.
Уютный магазинчик полностью соответствует своему названию Kapike, что в переводе в эстонского означает «шкафчик». Заходя туда, вы попадаете будто в шкаф с вещами, где можете выбрать одежду и аксессуары для любого повода. Это место работает по принципу блошиного рынка, где любой желающий может продавать свои вещи без наценок.
«Клиент может снять бокс, чтобы выставлять на продажу одежду или любой свой товар по той цене, которую он сам бы хотел получить. Сейчас бокс стоит 55 евро за четыре недели. Но я советую сначала снять на две недели, чтобы понять, пойдет ли товар», - рассказывает хозяйка «Шкафчика».
По словам Елены Петровой, так сложилось, что в их магазине много брендовых вещей и планка у них высокая. Изначально, кстати, магазин задумывался именно с той целью, чтобы помочь друзьям творческих профессии, художникам и прочим рукодельницам, которые могли бы продавать свою модную брендовую одежду или собственную продукцию.
Помимо одежды, обуви и аксессуаров, в магазине можно найти антикварную посуду, украшения, картины и даже предметы мебели. Цены варьируются от 1 евро до тысячи евро.
«Если вы продаете недорогие вещи за пять евро, то вам надо продать десять вещей только, чтобы отбить цену за бокс. Продавать надо то, что ты сам себе купил бы», - считает хозяйка Kapike.
Магазин посещают все: от студентов до пожилых людей. Бабушки им даже приносят вязаные носочки, расписные чашки. И мамы с детьми ходят, и мужчины, и звезды. «К нам заглядывают и актеры, и спортсмены. Чаще всего они покупают одежду. Также сейчас очень популярен фарфор, который мне привозят из Санкт-Петербурга», - объясняет хозяйка.
Кроме того, как говорит Елена, сейчас народ охотится за винтажными вещами, особенно за винтажными брендовыми украшениями.
Продавец магазина Анжела говорит, что каждому клиенту они могут подобрать нужную вещь или собрать модный образ. Праздники не за горами, так обязательно туда загляните!