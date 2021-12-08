Ничего не складывается: 7 главных причин ваших неудач

Каждый человек отмечает в своей жизни как взлеты, так и падения, и если достижений становится все меньше, люди часто начинают винить себя. Однако порой корень проблем кроется совсем в другом — изучаем главные причины неудач, а также разбираемся, как с ними работать.

Цели не было как таковой

Эта причина — одна из самых распространенных, но при этом она часто неочевидна. В этом случае человек просто не может четко понять, чего он на самом деле хочет. А если цели нет, поведение становится хаотичным, человек начинает реагировать на происходящее вокруг пассивно и плывет по течению.

Способ решения: ставьте четкие цели, анализируйте их и продумывайте свои действия заранее. Была поставлена неопределенная цель

«Хочу быть счастливым» — звучит очень пространно. Это — лишь желание. Оно не является конкретным, поэтому и проверить его исполнение невозможно. Цель же должна звучать конкретно, например:

желаю получать стабильный доход в определенном размере ежемесячно в течение года;

хочу выучить английский до определенного уровня, а результат проверю при помощи профессионального теста;

хочу купить 3-комнатную квартиру в этом году.

Рассмотренные цели будет легко проверить. Если вы задаете себе вопрос о вашей цели и не можете получить внятного ответа о том, как вы проверите достижения, цель задана неверно.

Способ решения: если нет конкретики, добиться желаемого очень сложно. Энергия просто не будет идти туда, куда нужно. Пропишите все шаги к достижению вашей цели и четко следуйте им. Также стоит обозначить и методы достижения желаемого.

Цель не закреплена во временном интервале

«Хочу выучить/подтянуть английский» — так ставить цели нельзя, поскольку их осуществление может сильно затянуться. «Хочу выучить английский за месяц до определенного уровня» — вот правильный вариант.

Способ решения: ставьте цели конкретно, привязывайте их к определенной дате и сверяйтесь со временем.

Достичь цели невозможно

«Хочу выйти замуж за Гену из соседней квартиры» — такая цель может быть недостижимой, поскольку Гена может не захотеть на вас жениться или может уже состоять в браке. Важно понимать то, как именно вы будете достигать желаемого. Если четкой стратегии нет, положительного результата может не быть.

Способ решения: подумайте, сможете ли вы вообще выполнить поставленную цель, попросите совета друзей и определите способы действия.

Цель является незначительной

Если при достижении цели в вашей жизни ничего не поменяется, она бесперспективна. Например, вы желаете выучить китайский язык, но знаете, что в жизни он вам не пригодится. Поэтому, даже если вы составите план действий, вы вряд ли к нему приступите.

Способ решения: перед постановкой цели подумайте о том, стоит ли она того. Быть может, эту цель вам и вовсе навязали окружающие.

Существует конфликт приоритетов

Чтобы достигать желаемого, необходимо не только ставить четкие и выполнимые цели, но и учитывать их количество, поскольку на все сразу может просто не хватить ресурсов, в результате чего ни одно из желаний не исполнится. Допустим, вы находитесь в декрете, одновременно имея подработку, отнимающую значительное количество времени, но при этом хотите начать заниматься музыкой/учить язык/пойти на гончарные курсы (а может и все сразу) — распыляясь на несколько дел одновременно, вам вряд ли удастся достичь всех поставленных целей.

Способ решения: ставьте цели с учетом уже имеющихся и трезво рассчитывайте свое время, силы и возможности.

Достижение цели может иметь негативные последствия

Если для выполнения цели придется кардинально меняться, вероятно, вы откажетесь от нее. Любой дискомфорт приведет к тому, что появится психологический барьер. Именно поэтому, если вы, например, решили выучить язык, чтобы уехать в другую страну, а сами боитесь этого, вряд ли что-то получится, пишет MarieClaire.