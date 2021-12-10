Пять вариантов полезного завтрака зимой: что есть с утра, чтобы не поправляться

Почему нужно завтракать обязательно?

Утренний прием пищи помогает нашей пищеварительной системе "проснуться": особенно активно пищеварительные органы начинают работать с 7 утра до 11 дня. Как отмечает консультант по здоровому питанию и доктор тибетской медицины Елена Беляева, утренний завтрак, да еще правильными продуктами, поддержит работу организма, поможет метаболизму и даже предупредит развитие заболеваний.

Так, благодаря утреннему приему пищи можно сбалансировать уровень сахара в крови, тем самым предупредив развитие диабета второго типа. Вообще в любое время года завтракать лучше теплыми продуктами, то есть после их термической обработки. Зимой это особенно важно, теплый завтрак помогает наполнить нас энергией на весь день, поддержать иммунную систему.

Именно теплый завтрак поможет желудку успешно "воевать" с соляной кислотой и вырабатывать ферменты. Но горячий кофе, да еще с сигаретой натощак – это не завтрак, а издевательство над своим здоровьем.

Что нельзя есть на завтрак?

Если хотите быть здоровым и помочь своей пищеварительной системе, то забудьте про бутерброды в сухомятку, сладкие хлопья или мюсли, да еще с холодным молоком.

Также важно готовить свежие завтраки – вчерашние подогретые каша, суп, вареные сосиски тоже не полезно. Сделать утренний омлет, сварить кашу (особенно если вы замочили крупу на ночь) или на крайний случай обойтись горячим бутербродом будет не намного дольше, но намного полезнее.

И, конечно же, печенье, конфеты или перехваченный по пути на работу хот-дог тоже плохой вариант для завтрака. Утренняя порция пищи должна быть насыщена витаминами, минералами, Омега-3 жирными кислотами, которые помогут мозгу лучше работать в течение дня.

Если вам не хватает мотивации есть на завтрак здоровые продукты, то подумайте о том, что это поможет терять лишний вес. Сытный завтрак из здоровых продуктов поможет не чувствовать сильного голода до обеда. Тогда за обедом не будет желания переедать и перебиваться сладостями и прочей нездоровой пищей.

Какие продукты подходят для завтрака

После пробуждения выпейте натощак стакан кипяченой воды (охлажденной до приятной вам температуры), это поможет "включить" пищеварение. Для завтрака выбирайте легкие, но одновременно сытные продукты – например, кашу (но не кашу-минутку, а лучше сварить из замоченной на ночь крупы).

Для полезного завтрака подходят легкие по усвояемости продукты: крупы, тушеные овощи или запеченные на гриле или в духовке фрукты, яйца, их можно сварить или сделать омлет, горячий тост из цельнозернового хлеба.

После того, как позавтракаете, кофе, чай, а особенно холодную воду сразу лучше не пить. Если очень хочется, то сделайте несколько глотков, а сам напиток выпейте через 15-20 минут после еды.

А можно пример правильного завтрака?

Один из лучших белковых продуктов для полезного завтрака – это яйца. Омлет с овощами – неплохой вариант. Пока он будет готовиться, вы можете принять душ. Яйца можно есть каждый день (1-2 штуки). К взбитым яйцам добавьте овощи – можно потереть на терке цукини, кабачок, порезать болгарский перец, эти овощи быстро тушатся.

Можно разбавить тушеные овощи салатом из свежих овощей, положить немного семян льна, кунжута или подсолнечника. Психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн рекомендует белковые завтраки. К белковым продуктам, как уже сказано, идеально подходят свежие или пареные овощи, а на десерт – фрукт. Вот несколько вариантов, что приготовить: