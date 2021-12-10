Подписчики Ольги Бузовой рассмотрели нечто странное у нее подмышкой
На новой фотографии звезда выглядит сногсшибательно — но есть один нюанс.
На новой фотографии звезда выглядит сногсшибательно — но есть один нюанс.
Певица и телеведущая Ольга Бузоваопубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором позирует в красивом платье, оставляющим одно плечо открытым — описание поста, несмотря на обещания подарков, прошла мимо внимания пользователей социальной сети. Свой взор подписчики сосредоточили на подмышку звезды, углядев что-то странное.
«А что у нее подмышкой? Складки»;
«Что у нее торчит? Неприятно!»
«Жабры подмышкой», — пишут пользователи социальной сети.