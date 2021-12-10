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Подписчики Ольги Бузовой рассмотрели нечто странное у нее подмышкой

Ольга Бузова в фильме «Ёлки-8» ФОТО: скриншот видео

На новой фотографии звезда выглядит сногсшибательно — но есть один нюанс.

Певица и телеведущая Ольга Бузоваопубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором позирует в красивом платье, оставляющим одно плечо открытым — описание поста, несмотря на обещания подарков, прошла мимо внимания пользователей социальной сети. Свой взор подписчики сосредоточили на подмышку звезды, углядев что-то странное.

«А что у нее подмышкой? Складки»;

«Что у нее торчит? Неприятно!»

«Жабры подмышкой», — пишут пользователи социальной сети.

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