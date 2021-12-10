6 причин, почему у вас слоятся ногти: как исправить ситуацию

Ногти, как и волосы, врачи называют «придатками кожи», или роговыми производными эпидермиса кожи. Рост, состояние, крепость и общий вид ногтевых пластин зависит от жизнедеятельности так называемых клеток-онихобластов, которые синтезируют белок кератин — именно он отвечает за состояние ногтей.

Ногти — отличный индикатор общего состояния здоровья организма. Если все в порядке, ногтевая пластинка растет примерно на 0,25 мм в сутки и выглядит ровной, гладкой, прозрачной, без пигментных включений. Любые отклонения от этого указывают на болезни, ослабленность организма, дефицит важных витаминов и минералов, на полученные травмы.

Наиболее распространенной проблемой является расслаивание ногтей, по-научному — онихошизис. Он доставляет немало неудобств — выглядит неэстетично, мешает в повседневной жизни и, в конце концов, приводит к ломке ногтей. Внешние воздействия

Расслоение ногтей могут вызывать бытовая химия, агрессивные лаки для ногтей, ацетонсодержащие жидкости. Наши руки (и ногти) в течение дня постоянно вступают в контакт с внешней средой, и очень часто мы просто забываем про это. Даже при рядовой готовке ногти могут подвергаться негативному воздействию, поэтому старайтесь тщательнее следить за потенциальными раздражителями.

Дефицит важных нутриентов

Например, железа, цинка, аминокислот, витаминов группы В, витамина D, полиненасыщенных жирных кислот. Особенно часто такой дефицит возникает в холодное время года, когда кожа испытывает дополнительные нагрузки в виде перепада температур, сухого воздуха в помещениях. Также ногти чутко реагируют на изменения в рационе, ограничения в питании, строгие диеты.

Хронические заболевания

Интенсивное расслоение ногтей может являться признаком ишемической болезни сердца, болезни легких, соединительной ткани, о различных видах анемии. Иногда ногти подают нам сигналы — «надо сходить к врачу», «надо пройти диспансеризацию». Помните, что любые болезни всегда лучше диагностировать и лечить на ранних стадиях, пишет Marie Claire.

Болезни кожи

К ним относятся псориаз, экзема, атопический дерматит, красный плоский лишай. Проявления подобных болезней всегда очень заметны и требуют консультации со специалистом. При правильном лечении и здоровом образе жизни проблем с ногтями можно избежать.

Подногтевые новообразования

Такие, как бородавки, фибромы. Они могут быть незаметны, но уже поражать ростковую зону ногтя, нарушая его рост.

Инфекционные и грибковые болезни ногтей

Как правило, ногти особенно подвержены инфекциям при общей ослабленности организма. Определить наличие грибка поможет анализ, который назначит врач-дерматолог. Он же порекомендует то или иное лечение в случае необходимости.

Что можно сделать для поддержания здоровья ногтей?

Если вы обнаружили у себя первые признаки изменения ногтей, постарайтесь ограничить контакт с бытовой химией и отдохните от шеллака, если вы его делаете. Это не так сложно, но нужно сформировать привычку — всю работу по дому выполнять только в перчатках. Перчатки также помогут защитить ногти во время работ в саду, при длительном контакте с водой (например, если необходимо что-то мыть вручную). При выборе хозяйственных перчаток обращайте внимание на материал — лучше всего резина на хлопковой основе.

В холодное время года обязательно носите перчатки или варежки. Сегодня можно подбирать очень интересные модели для сочетания с разной верхней одеждой, легко превращая перчатки в дополнительный модный акцент в образе.

Что касается лаков для ногтей, тут лучше проконсультироваться с мастером ногтевого сервиса. Выбор как лаков, так и других уходовых средств сегодня очень большой, и грамотный мастер всегда в курсе состава лаков и рекомендаций по интенсивности их использования. Делайте перерывы в покрытии ногтей лаком и не забывайте использовать средства для их питания и восстановления.