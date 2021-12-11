Девушка раскрыла эффективный способ бритья и вызвала негодование в сети

Девушка с никнеймом heyestrid раскрыла пошаговый метод избавления от волос, с помощью которого ей удается достичь максимальной гладкости кожи. Так, в ролике она сначала помыла ноги с мылом для чувствительной кожи и смыла остатки пены горячей водой. Затем юзерша приступила к отшелушиванию кожи посредством скраба, пишет Lenta.ru .

После этих действий блогер взяла в руку бритвенный станок и начала проводить им по росту волос и против него, промывая лезвия через каждые 10 заходов. Наконец, удалив все нежелательные волоски, героиня материала увлажнила ноги маслом для тела. «Лучшее ощущение», — подписала она финальный кадр.