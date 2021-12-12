Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря

Женщина-Овен

Женщинам этого Знака астрологи советуют воспользоваться техникой позитивного мышления и визуализации. Дело в том, что на этой неделе звезды и планеты выстроятся таким образом, что прекрасные Овны смогут преодолеть любые преграды на пути к своим целям. Особенно важно будет при этом проявлять креативность и не смотреть назад. Представительницам Овна следует продолжать путь к тем целям, которых они пытались достичь в последние недели. Планеты не обещают, что успех придет прямо сейчас, однако первые результаты точно будут видны.

Женщина-Телец

Тельцам необходимо сделать все возможное, чтобы изменить судьбу. Она обязательно ответит на повышенную активность. Главное сейчас — не лукавить и не пытаться обмануть себя, делая одно, а тайно желая другого. Тельцам потребуется много сил, которые можно будет получить при помощи этого минерала. Это отличное время для смены имиджа и покупок. Шопинг поднимет настроение.

Женщина-Близнецы

Близнецам прогноз на эту неделю пророчит грядущую проблему выбора. Это будет тот самый вид дилемм, после решения которых путь назад будет отрезан. Но не стоит бояться. Астрологи рекомендуют этим женщинам не тратить время на самокопание. Лучше двигаться в выбранном направлении без страха и самоупреков. В таком случае перемены придут очень быстро.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола нужно действовать, причем максимально активно и во всех сферах жизни. Еще один нюанс: не стоит сообщать окружающим свои цели на будущее. Добиться успеха удастся лишь тем, кто не распространяется о своих планах и амбициях. Огромное значение в период с 13 по 19 число звезды и планеты будут придавать словам. Именно поэтому астрологи советуют женщинам этого Знака как можно реже произносить фразы, которые могут сломать судьбу.

Женщина-Лев

У прекрасных Львиц за последние недели могло скопиться много негативной энергии. Это значит, что в эти семь дней лучше не переутомляться и заниматься лишь самыми приятными делами. В целом неделю нельзя назвать простой и понятной. Чтобы жить было проще, Львицам стоит помнить о правилах доброго утра, помогающих начинать день с позитивом. На этой неделе возможны ссоры с любимым мужчиной, подругами, родными, так что лучше как следует контролировать эмоции. Лучше всего сосредоточиться на работе и домашних делах, перестать сыпать упреками и не делать никому замечаний.

Женщина-Дева

Любовь для прекрасных Дев станет основной сферой жизни. Это идеальная неделя для флирта, романтики и приятного времяпрепровождения со второй половинкой, родственниками и друзьями. Апогеем позитивной энергии станет 13 декабря, потому что планеты будут очень активными и созидательными. Только последний день недели будет очень сложным, потому что у Дев и так нет большого запаса энергии, а к тому же Венера станет ретроградной.

Женщина-Весы