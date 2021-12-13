Плюсы и минусы кремлевской диеты

Кремлевская диета: плюсы и минусы

Главные принципы кремлевской диеты — употреблять в пищу преимущественно белковые продукты, а также овощи, богатые клетчаткой, пить много жидкости, свести употребление сложных углеводов к минимуму, а простые (пустые) углеводы и вовсе исключить из рациона. Правил не так уж и много, при этом продержаться на такой диете можно действительно долго, так как разнообразие разрешенных блюд и их питательность может воодушевить вас на переход к постоянному рациону питания, основанному на кремлевской диете.

Кремлевская диета (или как ее еще нередко называют — диета космонавтов или даже диета американских астронавтов), меню на неделю при которой весьма обильное, позволяет употреблять в пищу нежирное мясо и рыбу в неограниченном виде. Пожалуй, отсутствие углеводов — единственное строгое условие кремлевской диеты. Запрещенные углеводы — это хлеб, картофель, крупы, рис. Сахар также придется исключить из рациона, так как недостаток углеводов заставит ваш организм брать энергию из жировой ткани, а сахар ему в этом может помешать, пишет Woman.ru.

Увы, но употребление в пищу фруктов, ягод и орехов приравнивается к употреблению углеводов, ежедневный объем которых не должен превышать всего 40 г. Зато разрешены разного рода овощи, особенно приветствуются те, что содержат много клетчатки — огурцы, редис, капуста, кабачки, листовые салаты и т.п.

Плюсом кремлевской диеты является то, что постепенно ваш организм перестроится на новый режим питания и тогда процесс похудения будет запущен на долгосрочный эффект. С другой стороны, это же является и минусом этой диеты, так как сбросить сразу несколько килограммов за неделю вам не удастся. Кремлевская диета на неделю позволит избавиться лишь от 1-2 кг, набранных после отпуска или праздников. А вот более полный результат кремлевской диеты можно ожидать лишь по истечению 1-2 месяцев.

Кремлевская диета: примерное меню на неделю

День первый:

завтрак: 2 вареных яйца, сыр (50г), жареные кабачки (100г), чай или кофе без сахара;

обед: жареная курица (150г), салат из свежих овощей, минеральная вода;

полдник: кедровые орехи (50г);

ужин: рыба в томатном соусе (200г), салат (100г), натуральный йогурт (100г).

День второй:

завтрак: яичница из 4 яиц с ветчиной, сыр (100г), чай или кофе без сахара;

обед: запеченное филе судака с грибами (150г), салат из морепродуктов с оливками (100г), чай без сахара;

полдник: яблоко;

ужин: вареная курица (200г), помидор, натуральный йогурт (200г).

День третий:

завтрак: сыр (100г), 1 вареное яйцо (2шт), помидор, кофе без сахара;

обед: щи из свежей капусты (200г), вареная индейка (100г), минеральная вода;

полдник: апельсин;

ужин: нежирное мясо на гриле (200г), квашеная капуста (100г), чай без сахара.

День четвертый:

завтрак: нежирный творог с зеленью (200г), чай без сахара;

обед: 2 вареные куриные грудки, салат из помидоров с оливками, чай без сахара;

полдник: орехи кешью (50г);

ужин: сыр (100г), вареная рыба (200г), салат (200г), натуральный йогурт (200г), чай без сахара.

День пятый:

завтрак: 2 яйца всмятку, зеленый горошек (50г), чай без сахара;

обед: любая рыба на пару (100г), овощной салат (помидоры, огурцы, зелень, 1ст.л. оливкового масла), кофе или чай;

полдник: сыр или обезжиренный творог (100г);

ужин: вареные кальмары (200г), салат (100г), натуральный йогурт (100г).

День шестой:

завтрак: 2 вареных яйца (4шт), кабачковая икра (100г), чай, кофе без сахара;

обед: вареная индейка (200г), салат из свежих овощей (200г), чай без сахара;

полдник: 1 грейпфрут;

ужин: вареное мясо (200г), помидор, натуральный йогурт (200г).

День седьмой:

завтрак: омлет из 2 яиц с сыром, жареные баклажаны (100г), кофе или чай без сахара;

обед: куриный суп (но без картофеля и вермишели) (250г), индейка на гриле (200г), салат из свежих овощей (100г);

полдник: 1 яблоко;

ужин: сыр (100г), шашлык (200г), овощной салат (помидоры, сладкий перец, чеснок, зелень) (100г), сухое красное вино (200мл).