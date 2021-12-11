«Хочу стареть мирно». Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии и рассказала, почему не боится возраста

В интервью с изданием актриса затронула тему своего возраста, отметив, что никогда не гналась за молодостью и не стремилась лечь под нож пластического хирурга. Беллуччи заявила, что не боится возраста и принимает процесс старения, как естественный этап жизни каждого человека.

Звезда также добавила, что не является поклонницей строгих диет и изнурительных занятий в спортзале. Беллуччи признается, что не отказывает себе в бокале вина и пасте, но иногда занимается пилатесом, чтобы поддерживать себя в форме.

«Есть так много женщин, которые чувствуют себя свободными, чтобы стареть по-другому. Я не одержима. Я всегда была женщиной с пышными формами, никогда не была худой, такова моя природа. И я хочу стареть мирным путем. Когда тебе 50 или 60 лет, у тебя нет тех же потребностей, что и в 20 лет. Ты меняешься. Например, когда твой ребенок входит в комнату, ты видишь, что главное — это она. А мы становимся вторыми. Появляется другая перспектива», — говорит Беллуччи.

Размышляя о своей роли «девушки Бонда», которую она воплотила на экране, когда ей был 51 год, Беллуччи отметила, что это событие ознаменовало «большие перемены» — как в киноиндустрии, так и в жизни женщин.

«В жизни много разных моментов. Когда вы очень молоды, у вас есть то, что во Франции называют la beauté du diable — красотой дьявола. Это совершенно естественная красота молодости, красота биологического момента вашей жизни. Но жизнь продолжается. Тело стареет, и мы должны это принять. Мы ничего не можем с этим поделать. В то же время нам повезло, потому что если мы стареем, значит, у нас долгая жизнь. По мере того как тело сдает, душа растет», — говорит звезда.

Беллуччи рассказала и об отношениях с бывшим супругом, актером Венсаном Касселем, от которого родила двоих дочерей — Деву и Леони.