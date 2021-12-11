10 быстрых домашних тестов для проверки здоровья

Эти 30-секундные экспресс-тесты могут быстро сказать вам, насколько вы здоровы.

Врачи считают, что диспансеризацию и диагностику в лечебных учреждениях необходимо проходить не реже одного раза в год. Будем реалистами – на практике это получается не у всех и не всегда.

Тем не менее, признаки некоторых опасных для жизни заболеваний становятся видимыми только тогда, когда ущерб уже нанесен. Благодаря этим коротким тестам, которые вы можете проводить дома, можно приблизительно сказать, насколько вы здоровы, пишет портал MyJane.ru.

Тест 1: Сожмите руку в кулак

В данном тесте нужно как можно сильнее сжать руку в кулак, удерживая позицию 30 секунд. После того, как вы отпустите руку, заметите, что ваша ладонь стала немного белее, чем раньше. Это связано с уменьшением кровотока. Подождите, понаблюдайте за своей ладонью и проверьте, сколько времени ей требуется, чтобы вернуться к своему обычному цвету. Если вы чувствуете онемение или для того, чтобы кровь прилила обратно, требуется некоторое время (больше 7-8 секунд), это может быть признаком атеросклероза, состояния, при котором кровеносные сосуды, переносящие кислород и питательные вещества от сердца к остальному телу, становятся толстыми и плотными. А значит, велик риск инсульта или инфаркта.

Тест 2: Надавите на основание ногтей

Во время следующего теста нажимайте в течение 5 секунд на основание каждого ногтя поочередно. Как и в предыдущем упражнении, в этом случае ногти могут стать белее. Однако в этом тесте кровь вернется в норму не более чем за 3 секунды.

Тем не менее, если вы чувствуете боль и дискомфорт, вот что может вам сказать боль в каждом пальце:

- боль в большом пальце может указывать на проблемы с дыханием;

- указательный палец может указывать на проблемы, связанные с толстым кишечником или пищеварительной системой;

- средний палец указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой;

- безымянный палец также может означать проблемы, связанные с сердцем;

- наконец, мизинец может быть связан с проблемами тонкого кишечника.

Тест 3: Поднимите ногу и удерживайте

Для этого теста лягте на пол лицом вниз, держа руки по бокам. Медленно поднимите обе выпрямленные ноги вместе, при этом ваше тело продолжает лежать на земле. Посмотрите, сможете ли вы удерживать позицию в течение 30 секунд. Если вы не можете или испытываете трудности, удерживая ноги стабильными или вместе, то это может свидетельствовать о проблемах внутренних органов или нижней части позвоночника.

Градусник ФОТО: Madis Veltman

Тест 4: Измерьте температуру