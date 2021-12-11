10 быстрых домашних тестов для проверки здоровья
Когда дело касается вашего общего состояния здоровья, крайне важны регулярные осмотры и анализы. Это верный способ узнать, есть ли у вас какое-либо заболевание, или не пропустить его самое начало.
Когда дело касается вашего общего состояния здоровья, крайне важны регулярные осмотры и анализы. Это верный способ узнать, есть ли у вас какое-либо заболевание, или не пропустить его самое начало.
Эти 30-секундные экспресс-тесты могут быстро сказать вам, насколько вы здоровы.
Врачи считают, что диспансеризацию и диагностику в лечебных учреждениях необходимо проходить не реже одного раза в год. Будем реалистами – на практике это получается не у всех и не всегда.
Тем не менее, признаки некоторых опасных для жизни заболеваний становятся видимыми только тогда, когда ущерб уже нанесен. Благодаря этим коротким тестам, которые вы можете проводить дома, можно приблизительно сказать, насколько вы здоровы, пишет портал MyJane.ru.
Тест 1: Сожмите руку в кулак
В данном тесте нужно как можно сильнее сжать руку в кулак, удерживая позицию 30 секунд. После того, как вы отпустите руку, заметите, что ваша ладонь стала немного белее, чем раньше. Это связано с уменьшением кровотока. Подождите, понаблюдайте за своей ладонью и проверьте, сколько времени ей требуется, чтобы вернуться к своему обычному цвету. Если вы чувствуете онемение или для того, чтобы кровь прилила обратно, требуется некоторое время (больше 7-8 секунд), это может быть признаком атеросклероза, состояния, при котором кровеносные сосуды, переносящие кислород и питательные вещества от сердца к остальному телу, становятся толстыми и плотными. А значит, велик риск инсульта или инфаркта.
Тест 2: Надавите на основание ногтей
Во время следующего теста нажимайте в течение 5 секунд на основание каждого ногтя поочередно. Как и в предыдущем упражнении, в этом случае ногти могут стать белее. Однако в этом тесте кровь вернется в норму не более чем за 3 секунды.
Тем не менее, если вы чувствуете боль и дискомфорт, вот что может вам сказать боль в каждом пальце:
Тест 3: Поднимите ногу и удерживайте
Для этого теста лягте на пол лицом вниз, держа руки по бокам. Медленно поднимите обе выпрямленные ноги вместе, при этом ваше тело продолжает лежать на земле. Посмотрите, сможете ли вы удерживать позицию в течение 30 секунд. Если вы не можете или испытываете трудности, удерживая ноги стабильными или вместе, то это может свидетельствовать о проблемах внутренних органов или нижней части позвоночника.
Тест 4: Измерьте температуру
Температура вашего тела может показать, есть ли у вас скрытые заболевания. Нормальная температура для взрослых – 36-37 C , но она будет варьироваться в зависимости от возраста, времени суток и того, в какой части тела вы измеряете температуру. Более высокие или более низкие значения температуры тела должны насторожить вас в плане здоровья. Проверяйте ее и тогда, когда чувствуете себя хорошо, чтобы знать, что для вас норма. Купите хороший термометр для наиболее точных показаний.
Тест 5: Проверка груди
Важно знать, как выглядит и ощущается ваша грудь в разные моменты менструального цикла. Изменения грудимогут произойти по многим причинам, и большинство из них не являются серьезными. Обратите внимание на изменения в очертании или форме груди, на уплотнения или неровности, а также на изменения соска (цвет, форма, выделения) или кожи, так как они могут быть признаком рака. Если вы заметили что-либо из этого, лучше обратиться к врачу как можно скорее.
Тест 6: Проверка частоты пульса
Ваша частота пульса в состоянии покоя утром первым делом указывает на ваше общее самочувствие. Нормальный результат зависит от вашего возраста и физической формы - проверяйте каждое утро в течение недели, чтобы узнать свою обычную частоту пульса. Вы можете проверить это вручную или с помощью пульсометра, фитнес-трекера или приложения для смартфона. Изменение на 10 ударов в минуту или более может означать, что у вас переутомление. Пульс свыше 100 ударов в минуту может означать, что у вас стресс, обезвоживание, возбуждение или заболевание. Если учащенное сердцебиение сохраняется, обратитесь к врачу.
Тест 7: Артериальное давление
Высокое кровяное давление является основным фактором риска инсульта, сердечного приступа, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Часто предупреждающие симптомы отсутствуют, поэтому регулярная проверка артериального давленияимеет жизненно важное значение. Домашние мониторы артериального давления просты в использовании; просто убедитесь, что вы находитесь в спокойной обстановке, когда будете делать тест.
Нормальное кровяное давление у взрослых составляет от 90/60 до 120/80 мм рт. столба. Если у вас высокое кровяное давление, вы можете помочь, сократив потребление соли и алкоголя, правильно питаясь, занимаясь спортом и снизив вес, но вам все равно следует обратиться за медицинской помощью.
Тест 8: Проверка уровня сахара в крови
Диабет может привести к таким осложнениям, как болезни сердца, почек, зубов, инсульт и слепота. Вы можете купить домашние тесты на глюкозу крови (которые предполагают предварительное голодание), но диабет - сложное заболевание, и одного домашнего теста зачастую недостаточно. Если у вас есть некоторые из общих признаков диабета (например, повышенная жажда, повышенный голод, сухость во рту, помутнение зрения или головные боли), обратитесь к врачу.
Тест 9: Измерение жира на талии
Важно поддерживать здоровый вес, но также следует следить за тем, чтобы на талии не было слишком много жира. Это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Измерьте талию на уровне пупка. Независимо от вашего роста или ИМТ, вам следует попытаться скинуть вес, если ваша талия составляет больше 94 см у мужчин и больше 80 см у женщин. Ваш лечащий врач может предложить программу снижения веса.
Тест 10: Проверка кожи
Рак кожи - одна из самых распространенных форм рака, но вы можете довольно легко проверить себя. Проверяйте себя раз в месяц, ища новые новообразования или родинки, которые изменились или начали кровоточить, чесаться, гореть или покрываться коркой. Если вы их обнаружите, обратитесь к врачу.
Вы можете также сэкономить время на поездках к врачу с помощью ряда тестов крови и мазков, сделанных дома; многие обещают более 90% точности. Обычно используемые домашние анализы крови могут указать на уровень холестерина, проблемы с щитовидной железой, аллергию и даже на ВИЧ. Наборы мазков могут выявить инфекции мочевыводящих путей и стрептококковую инфекцию, бактериальную инфекцию горла.