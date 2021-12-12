Выпадение волос: тройка продуктов, которые сохранят густоту шевелюры

Омега 3

Среди полезных для волос продуктов выделяют важность омега-3 жирных кислот. Их можно найти в рыбе, например, в тунце, скумбрии, лососе и сельди.

В жирной рыбе также содержится белок, селен и витамины группы B, которые могут способствовать здоровью волос, пишет Medikforum.ru.

Яйца

Еще один продукт, который стоит добавить в рацион – яйца. В них содержится белок, биотин, селен и цинк. Все эти компоненты очень важны для здоровья волос.

Белок имеет решающее значение в предотвращении выпадения волос, поэтому недостаточное его потребление с пищей может привести в плачевным последствиям.

Яйца также содержат биотин. Одно исследование, опубликованное в International Journal of Trichology, показало, что 38 процентов женщин, сообщивших о выпадении волос, испытывали дефицит биотина.

Зелень