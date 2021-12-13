Самые распространенные симптомы омикрона у детей

Если у других штаммов ковида симптомы известны, то омикрон менее изучен медиками. Родители уже волнуются, как же будет проявляться заболевание у их наследников, пишет Starhit.ru .

Так, стало известно, что у 15 процентов детей, заразившихся этим штаммом, выявлена необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойд в эфире Sky News.

«Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — отметил врач. По словам Ллойда, небольшая группа пациентов с ковидом всегда переносила такой симптом, как высыпания, но сталкиваются с необычной сыпью до 15 процентов заболевших. Врач также добавил: «Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные».