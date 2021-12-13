Раскрыт секрет маленького кармана на джинсах

Известно, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке. Другая теория гласит, что карман был создан для удобства рабочих, которые складывали в него гвозди и другие мелкие предметы. Отмечается, что бренд решил оставить эту деталь на своей продукции, чтобы сохранить оригинальный дизайн культовой модели джинсов, сообщает Lenta.ru.

По словам историка Levi Strauss & Co Трейси Панека (Tracey Panek), карман был видоизменен только во время Второй мировой войны. «Две угловые заклепки были на время удалены с производящихся тогда джинсов, чтобы сохранить металл для военных нужд. Однако после окончания войны фурнитура и карман были возвращены», — пояснил он.