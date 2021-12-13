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Раскрыт секрет маленького кармана на джинсах

Джинсы Levis. ФОТО: Shutterstock

Журналисты The Sun раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Известно, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке. Другая теория гласит, что карман был создан для удобства рабочих, которые складывали в него гвозди и другие мелкие предметы. Отмечается, что бренд решил оставить эту деталь на своей продукции, чтобы сохранить оригинальный дизайн культовой модели джинсов, сообщает Lenta.ru.

По словам историка Levi Strauss & Co Трейси Панека (Tracey Panek), карман был видоизменен только во время Второй мировой войны. «Две угловые заклепки были на время удалены с производящихся тогда джинсов, чтобы сохранить металл для военных нужд. Однако после окончания войны фурнитура и карман были возвращены», — пояснил он.

Многие модные бренды скопировали деталь, которую придумали дизайнеры Levi's, и начали вшивать маленькие карманы в джинсы из собственного ассортимента. При этом модельеры меняют их местоположение и размер. Отмечается, что сегодня наличие такого кармана означает, что брюки или джинсы относятся к категории повседневных вещей.

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