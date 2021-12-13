Интимное здоровье женщины: на что обращать особое внимание в 20, 30, 40, 50 и 60+ лет?

О том, что происходит с организмом женщины в 20, 30, 40, 50, 60 лет и старше, и какие вопросы чаще всего становятся наиболее актуальными в том или ином возрасте, рассказывают сертифицированный гинеколог Вия Плуме и фармацевт аптечной сети Apotheka Илона Синкевич.

Женское интимное здоровье - понятие комплексное, поэтому в обязательном порядке нужно регулярно проверяться у специалиста, чтобы убедиться, что все в порядке, проводить обследования, позволяющие отслеживать изменения в самочувствии, фиксировать их, а в случае необходимости - предотвращать. Поэтому нужно не дожидаться приглашения на обследования, оплачиваемые государством, а хотя бы раз в год посещать гинеколога пишет RUS TVNET.

«Каждой женщине, независимо от возраста, нужно следить за изменениями микрофлоры влагалища и за своим самочувствием. Если наблюдаются усиленные неприятные выделения из влагалища, зуд и покраснение, болезненное мочеиспускание или другие симптомы, нужно обязательно обратиться к специалисту. Инфекции могут быть комбинированными. Вы можете заподозрить у себя цистит, и, не посоветовавшись с гинекологом, начать принимать соответствующие лекарства, - однако таким образом можно не заметить и пропустить вероятность какой-либо другой инфекции или заболевания», - предупреждает гинеколог.

20 лет

В этом возрасте особую актуальность приобретает выбор подходящего вида контрацепции, поскольку большинство женщин уже ведут активную половую жизнь. Важно помнить, что только презервативы защищают от сексуально-трансмиссивных заболеваний, в то время как большинство других методов контрацепции, таких, в частности, как таблетки, защитить от возможного заражения не могут. Сексуально-трансмиссивным заболеванием считается также вирус папилломы человека, который может спровоцировать изменения шейки матки и слизистой влагалища.

«Сексуально-трансмиссивные заболевания поддаются лечению, но невозможно прогнозировать, будут ли они иметь последствия в долгосрочной перспективе. Одним из последствий перенесенного сексуально-трансмиссивного заболевания для женщин является невозможность зачать и выносить ребенка, что будет очень важно, когда женщина захочет построить стабильную семью», - поясняет гинеколог Вия Плуме.

30 лет

В этом возрасте по-прежнему остается актуальным выбор наиболее подходящего метода контрацепции, а также забота об интимным здоровье и самочувствии. У большинства женщин в этом возрасте уже есть дети, поэтому заботы о себе часто отодвигаются на второй план. В том числе пропускаются ежегодные визиты к гинекологу; таким образом, упускается возможность вовремя обнаружить изменения в состоянии здоровья и начать лечение.