Интимное здоровье женщины: на что обращать особое внимание в 20, 30, 40, 50 и 60+ лет?

40 лет
Для женщин в таком возрасте по-прежнему актуальным будет выбор наиболее подходящего средства контрацепции, ежегодные посещения гинеколога, а также гинекологические осмотры и обследования груди (мануальное обследование, сонография и маммография). Актуальность сохранят также тренировка мышц тазового дна и восстановление упругости влагалища.
«По достижении 40 лет следует уделять повышенное внимание ежегодным обследованиям, а также тренировкам мышц тазового дна. В этом возрасте у женщин часто бывает уже по нескольку детей, да и поднятие тяжестей может возыметь более серьезные последствия, чем десять или 15 лет назад. Желательно не поднимать предметы тяжелее пяти килограммов. Лишний вес также способствует провисанию влагалища, поэтому старайтесь держать себя в форме. Особую важность приобретает правильное питание: старайтесь не злоупотреблять сахаром и сахаросодержащими продуктами, занимайтесь физическими упражнениями - словом, заботьтесь о своем хорошем самочувствии», - советует гинеколог.
50 лет
52 года - это тот средний возраст, когда у большинства живущих в Латвии женщин наступает менопауза. По мере приближения к 50 годам менструация может стать менее частой, нерегулярной, поэтому желательно обратиться к гинекологу, чтобы оценить ситуацию и согласовать дальнейшие действия. С наступлением климакса меняется и состояние кожи, и слизистая оболочка влагалища, а также возможны резкие перепады настроения. Одним из решений, которое способно помочь женщинам оставаться здоровыми, красивыми, сохранить острый ум и продолжать вести здоровую половую жизнь после менопаузы, является менопаузальная гормональная терапия. Такая терапия определяется индивидуально для каждой женщины после консультации со специалистом.
«Продолжительность жизни современной женщины намного больше, чем у женщин, живших раньше, поэтому существует множество различных возможностей пережить периоды пременопаузы, менопаузы и постменопаузы, которые помогут обеспечить хорошее и долгосрочное качество жизни. Главное - не бояться, смело обращаться к специалисту, чтобы найти оптимальное решение. С наступлением менопаузы контрацепция утрачивает актуальность, однако по-прежнему остается необходимость защищать себя от сексуально-трансмиссивных заболеваний, а также заботиться о вагинальном микробиоме при помощи лактобацилл - полезных бактерий»», - говорит Вия Плуме.
60+
Женщинам в возрасте 60 лет и старше также рекомендуется тренировать мышцы тазового дна, чтобы улучшать упругость влагалища. Также необходимо проконсультироваться у гинеколога по поводу менопаузальной гормональной терапии и следить за состоянием интимного здоровья. В это время также рекомендуется проводить не только обследование груди и шейки матки, но также колоноскопию и гастроскопию.
«В периоды менопаузы и постменопаузы микробиому влагалища требуется особый уход. Если женщина в период менопаузы использует гормональную терапию, то для полезных микробов - лактобацилл - во влагалище создается благоприятная среда. Но если гормональная менопаузальная терапия не используется, следует предпринять дополнительные шаги для улучшения состояния микробиома. Примерно раз в месяц необходимо восстанавливать микробиом влагалища при помощи вагинальных суппозиториев с лактобациллами, либо принимать препараты, содержащие лактобациллы», - говорит гинеколог.
В свою очередь, фармацевт Илона Синкевич напоминает об интимном уходе: «Уровень pH слизистой оболочки влагалища отличается от pH кожи, поэтому при ежедневном уходе было бы правильно использовать соответствующие средства, предназначенные для интимной гигиены. Эти продукты не нарушают баланс слизистой, воздействуют мягко и бережно. Существуют продукты для интимной гигиены, предназначенные для детей, взрослых, продукты с добавками, например, для особо чувствительных слизистых оболочек, с мягким антибактериальным, увлажняющим действием - в зависимости от потребностей конкретного человека. В случае сухости влагалища доступны вагинальные свечи, содержащие экстракты растений и гиалуроновую кислоту, - вещества, которые успокаивают и увлажняют слизистую. Для устранения дискомфорта можно воспользоваться вагинальными свечками с разновидностями полезных бактерий или с молочной кислотой. Существует также возможность перорально принимать капсулы с полезными бактериями, что регулирует и улучшает баланс вагинального микробиома. Если выбор делается в пользу приема капсул, эффект наступает несколько позже, чем при использовании свечей, однако он гораздо более устойчивый и продолжительный».