ТОП-9 модных трендов 2022 года
Российский стилист Виолетта Алексеева рассказала о главных модных трендах 2022 года.
Российский стилист Виолетта Алексеева рассказала о главных модных трендах 2022 года.
Что мы будем носить в новом году?
В новом 2022-м сохраняться многие тенденции уходящего года, но они приобретут более экстремальный вид. Стилисты советует обратить внимание на массивные туфли и сапоги из нулевых, бахрому, кожу, вещи с пайетками и яркие цвета. Что мы будем носить в 2022-м, и на какие вещи следует обращать внимание, рассказывает 5-tv.ru.
1. Грубая кожа
Изделия из кожи не выходят из моды уже несколько лет. Меняется только стиль обработки материала. Стилисты советует отложить в стороны брюки и рубашки из мягкой и гладкой кожи: на первый план выходит грубая в байкерском стиле. Чем потертее — тем лучше!
Если в вашем шкафу завалялась косуха из 90-х, то смело носите ее весной. Мятая и слегка засаленная кожа совсем скоро будет на пике моды. Если вы не можете похвастаться залежами винтажа на антресолях, отправьтесь в секонд-хэнды и барахолки, пока модники не разобрали куртки, брюки, жилетки и юбки. Модные дома Dolce & Gabbana, Miu Miu и Acne Studios уже показали одежду из грубой кожи в своих последних коллекциях.
2. Мини-юбки
Мода 2000-х постепенно возвращается. В 2021-м дизайнеры «воскресили» велюровые спортивные костюмы и шлепанцы на платформе, а в следующем году модницы будут носить мини-юбки. Для кого-то этот тренд покажется пережитком прошлого, но совсем скоро короткие юбки заполонят витрины и полки масс-маркета.
Последний показ модного дома Prada окончательно заявил тренд на мини-юбки, представив самый короткий вариант — всего 15 сантиметров. Бренды Chanel и Boss пошли дальше: их креативные директора воскресили еще элемент из 2000-х, который не возвращался в моду уже более 15 лет — торчащие из брюк или юбок стринги и трусы.
3. Обувь на массивном каблуке и ботфорты
Тренды на обувь кардинально поменяются в 2022-м. Последние несколько лет в моде были босоножки на легкой подошве с минимальным количество фурнитуры, а нос сапог был квадратный. Кроме того, высокий каблук считался моветоном.
В новом году в моду войдет обувь на экстремально высоком и толстом каблуке. Также будет актуальна массивная платформа. Абсолютный мастхэв всех модниц — босоножки Medusa Aevitas от Versace.
В сезоне весна-лето 2022 остаются ботфорты, но тоже экстремальной длины. У некоторых модных домов они доходят до бедер. Особенно стоит обратить внимание на модели из резины: их представил бренд Bottega Veneta — один из главных законодателей моды последних лет. Правда, стилисты предупреждают, что такая вариация ультра-высоких ботфортов подойдет только стройным и высоким девушкам.
4. Прозрачный трикотаж
Плотные трикотажные изделия уходят на второй план. В 2022-м в тренде «голый» трикотаж. Свитера и водолазки должны быть сотканы из тонкого полотна, которое будет просвечивать нижнее белье.
— Неоднозначный тренд, который в этом сезоне показали в своих коллекциях дизайнеры: от Dior до Fendi. Не забывайте об уместности, такой тренд важно правильно обыграть. В холодное время года полупрозрачные ткани хорошо работают в многослойных образах с пиджаком, жилетом или под плотный сарафан из шерсти или кожи. Можно ограничиться прозрачными вставками на одежде, - говорит стилист.
Тонкий трикотажный джемпер будет хорошо смотреться не только поверх белья, но и шелкового платья или топа. Модная индустрия предлагает пофантазировать и не стесняться.
5. Перья
Декоративные перья снова вернулись на платья, пиджаки, брюки и юбки. Эта тенденция появилась еще в прошлом сезона, но в 2022 году распространится еще сильнее.
Перья будут не только на рукавах и воротниках, но и полностью покроют юбки, платья и топы. Стилисты советуют обратить внимание на яркие топы актуальных цветов: лазурный, зеленый и оранжевый.
6. Пиджаки с атласными лацканами
В 2021-м в моде были пиджаки из твида и в оксфордском стиле. В следующем году модные дома предложили носить пиджаки мужского кроя. Но это должен быть не просто жакет бойфренда, а обязательно с лацканами из атласа.
Также на пиджаках останутся крупные металлические пуговицы. Смесь стилей drama queen и лацканы — главные атрибуты актуального жакета в 2022-м.
7. Спортивный костюм
Свитшоты и джоггеры уйдут на второй план в 2022-м. В тренде будут спортивные костюмы из плащевки и других легких непромокаемых тканей. Модные эксперты утверждают, что тенденция настолько войдет в повседневную жизнь, что в спортивных костюмах можно будет ходить даже в офис!
Особенно актуальны модели с «приветом» из 90-х и 2000-х: современные вариации спортивных костюмов скоро появятся на полках магазинов. Обратите внимание на яркие цвета.
8. Клетка
Вещи в клетку никогда не выходили из моды, но в 2022-м будут особенно актуальны. Мировые кутюрье актуализировали клетчатые брюки и рубашки. Из нововведений — корсеты в клетчатый принт.
— Классическая клетка вернется в новом сезон след за стилем преппи. Используйте клетку в качестве акцента с однотонными вещами, а самые смелые могут миксовать принты: разную клетку между собой или с анималистическими и флористическими принтами, - утверждает стилист.
Стилисты советуют делать основной акцент на вещи в клетку в вашем образе. Например, под белый брючный костюм можно надеть клетчатую рубашку или корсет.
9. Браслет на предплечье
В 2021-м дизайнеры снова вернули в моду браслеты на ногу, а в новом сезоне продемонстрировали массивные браслеты на запястья и предплечье. На модных показах можно было увидеть кожаные браслеты, с бахромой, в виде ремней и даже тонкие металлические поверх рубашек.
Prada — один из главных законодателей моды сезона осень-весна 2022. Миучча Прада подала пример модницам, что можно носить массивный кожанный браслет на предплечье.