ТОП-9 модных трендов 2022 года

Что мы будем носить в новом году?

В новом 2022-м сохраняться многие тенденции уходящего года, но они приобретут более экстремальный вид. Стилисты советует обратить внимание на массивные туфли и сапоги из нулевых, бахрому, кожу, вещи с пайетками и яркие цвета. Что мы будем носить в 2022-м, и на какие вещи следует обращать внимание, рассказывает 5-tv.ru.

1. Грубая кожа

Изделия из кожи не выходят из моды уже несколько лет. Меняется только стиль обработки материала. Стилисты советует отложить в стороны брюки и рубашки из мягкой и гладкой кожи: на первый план выходит грубая в байкерском стиле. Чем потертее — тем лучше!

Если в вашем шкафу завалялась косуха из 90-х, то смело носите ее весной. Мятая и слегка засаленная кожа совсем скоро будет на пике моды. Если вы не можете похвастаться залежами винтажа на антресолях, отправьтесь в секонд-хэнды и барахолки, пока модники не разобрали куртки, брюки, жилетки и юбки. Модные дома Dolce & Gabbana, Miu Miu и Acne Studios уже показали одежду из грубой кожи в своих последних коллекциях.

2. Мини-юбки

Мода 2000-х постепенно возвращается. В 2021-м дизайнеры «воскресили» велюровые спортивные костюмы и шлепанцы на платформе, а в следующем году модницы будут носить мини-юбки. Для кого-то этот тренд покажется пережитком прошлого, но совсем скоро короткие юбки заполонят витрины и полки масс-маркета.

Последний показ модного дома Prada окончательно заявил тренд на мини-юбки, представив самый короткий вариант — всего 15 сантиметров. Бренды Chanel и Boss пошли дальше: их креативные директора воскресили еще элемент из 2000-х, который не возвращался в моду уже более 15 лет — торчащие из брюк или юбок стринги и трусы.

3. Обувь на массивном каблуке и ботфорты

Тренды на обувь кардинально поменяются в 2022-м. Последние несколько лет в моде были босоножки на легкой подошве с минимальным количество фурнитуры, а нос сапог был квадратный. Кроме того, высокий каблук считался моветоном.

В новом году в моду войдет обувь на экстремально высоком и толстом каблуке. Также будет актуальна массивная платформа. Абсолютный мастхэв всех модниц — босоножки Medusa Aevitas от Versace.

В сезоне весна-лето 2022 остаются ботфорты, но тоже экстремальной длины. У некоторых модных домов они доходят до бедер. Особенно стоит обратить внимание на модели из резины: их представил бренд Bottega Veneta — один из главных законодателей моды последних лет. Правда, стилисты предупреждают, что такая вариация ультра-высоких ботфортов подойдет только стройным и высоким девушкам.

4. Прозрачный трикотаж