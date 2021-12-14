Пять принципов «здорового» образа жизни, от которых больше вреда, чем пользы

Сто с лишним лет назад дамам для поддержания здоровья на полном серьезе врачи рекомендовали пить уксус, а каких-то 50 лет назад – пережариваться на солнышке. Каждое десятилетие меняют правила здорового образа жизни – и важно вовремя заметить, не устарели ли наши убеждения? Не приводят ли наши здоровые привычки нас прямиком в кабинет врача? «Домашний Очаг» собрал несколько принципов ЗОЖ, от которых, согласно новым исследованиям, больше вреда, чем пользы – проверьте, не пора ли и вам отказаться от этих «здоровых» правил?

Есть овсянку на завтрак

Овсянка, сваренная из цельных зерен, с добавлением ягод, орехов и сухофруктов – что может быть лучше и полезнее? Практически, ничего – но при условии, что вы не едите ее на завтрак каждое утро. Дело в том, в овсе содержатся фитаты, препятствующие усвоению кальция. А это может быть особенно опасно после 40 лет, когда мы и без того не получаем достаточно этого важного микроэлемента. Так что овсянка – не чаще, чем два-три раза в неделю. И непременно больше молочных продуктов!

Бегать марафоны

Кажется, весь мир помешался на беге: никто не ходит и не ездит, все бегут. Каждый второй тренируется перед полумарафоном, каждый третий – собирается начать тренировки, а каждый четвертый уже пробежал. Несомненно, бег – отличный вариант кардионагрузки, но только в том случае, если «разбавляется» другими видами физической активности. Как показали результаты исследования, проведенного кардиологами из Пенсильвании, люди, которые вели малоподвижный образ жизни, но при этом регулярно пробегали большие дистанции, жили меньше, чем те, кто занимались умеренными спортивными нагрузками. Хотите, чтобы бег приносил пользу? Не бегайте слишком быстро и слишком далеко и обязательно занимайтесь еще какими-либо физическими нагрузками.

Есть много свежих овощей

Казалось бы, уж здесь-то никакого подвоха быть не может: все слышали о пользе и необходимости для здоровья свежих овощей. А вот о чем мы не слышали, так это о том, что сырая клетчатка не поможет, а повредит нашей пищеварительной системе: запоры, раздражение кишечника, вздутие живота – это только небольшая часть тех неприятностей, с которыми могут столкнуться любители сырых овощей. А еще – многие витамины и микроэлементы, которыми богаты овощи, намного лучше усваиваются в обработанном виде. Так что не отказывайтесь от отварных овощей, приготовленных на пару и даже запеченных!

Отказаться от сладкого

Думаете, стоит вам полностью исключить сахар, как ваш организм немедленно станет энергичнее, бодрее и здоровее? Увы, эффект, скорее всего, будет прямо противоположным. Ученые все больше склоняются к выводу, что негативный эффект, который сахар оказывает на здоровье сосудов, сердца и эндокринной системы, связан в первую очередь с количеством этого продукта: если мы съедаем больше, чем в итоге тратим, наше здоровье страдает. Но если соблюдать баланс, сахар из врага станет тем, чем и должен быть: самым подходящим источником энергии для всего тела и в первую очередь – для нашего мозга. Так что от шоколадки или пирожного точно не стоит отказываться!

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