В стиле 90-х: что из бьюти-трендов снова в моде
Запоминайте эти фишки и применяйте их каждый день — цветные резинки, стрелки и карандаш для губ снова на пике популярности, советует «Домашний Очаг».
Запоминайте эти фишки и применяйте их каждый день — цветные резинки, стрелки и карандаш для губ снова на пике популярности, советует «Домашний Очаг».
Модная эпоха 90-х, когда балом правили Сидни Кроуфорд, Виктория Бэкхем и принцесса Диана снова с нами. Вдохновляемся образами икон стиля и применяем их фишки в макияже на Новый год и на каждый день.
Брови-ниточки
Как бы мы этого не боялись, они возвращаются. Брови-ниточки уже полюбила Белла Хадид и другие инфлюенсеры, которые диктуют тренды. Можете носить их в числе первых или подождать, пока они появятся у всех.
Цветная подводка
Цветные подводки — находка месяца. Они заменяют сложное окрашивание тенями и замысловатый макияж глаз. Всего одна стрелка яркого оттенка сделает взгляд выразительнее и подчеркнет глаза.
Контур для губ
Еще один тренд, который мы отрицали, снова с нами. Нарочито выделенный контур сменяет эффект зацелованных губ. Возьмите карандаш на тон темнее вашей помады и рисуйте границы, чуть выводя за контур.
Цветные резинки
Они могут быть объемными, бархатными или мелкими разноцветными. Просто вспомните, как мы носили резинки в детстве — надо так же. Можете собрать волосы в мальвинку, выделить два хвоста по бокам или заплести косичку.
Косички у лица
Самая простая и красивая прическа, которую можно сделать самостоятельно. Просто заплетите две косички по краям лица, оставив волосы распущенными или собрав в высокий хвост.