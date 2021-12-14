В стиле 90-х: что из бьюти-трендов снова в моде

Модная эпоха 90-х, когда балом правили Сидни Кроуфорд, Виктория Бэкхем и принцесса Диана снова с нами. Вдохновляемся образами икон стиля и применяем их фишки в макияже на Новый год и на каждый день.

Брови-ниточки

Как бы мы этого не боялись, они возвращаются. Брови-ниточки уже полюбила Белла Хадид и другие инфлюенсеры, которые диктуют тренды. Можете носить их в числе первых или подождать, пока они появятся у всех.

Цветная подводка

Цветные подводки — находка месяца. Они заменяют сложное окрашивание тенями и замысловатый макияж глаз. Всего одна стрелка яркого оттенка сделает взгляд выразительнее и подчеркнет глаза.

Контур для губ

Еще один тренд, который мы отрицали, снова с нами. Нарочито выделенный контур сменяет эффект зацелованных губ. Возьмите карандаш на тон темнее вашей помады и рисуйте границы, чуть выводя за контур.

Цветные резинки

Они могут быть объемными, бархатными или мелкими разноцветными. Просто вспомните, как мы носили резинки в детстве — надо так же. Можете собрать волосы в мальвинку, выделить два хвоста по бокам или заплести косичку.

Косички у лица