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ФОТО ⟩ Кирилл Сафонов поделился, как можно найти вдохновение, и помог дамам окунуться в мир моды
О трендах и волшебстве вдохновения

Музей прикладного искусства пригласил дизайнера Кирилла Сафонова провести воркшоп в рамках проходящей выставки «Нулевое настроение. Авангард эстонской моды в период 2000-2010». Выйдя буквально окрыленной с мероприятия, репортер Krasotka.ee хочет поделиться с вами этим замечательным опытом. Отличная новость — мероприятие состоится повторно!  

Увидела данное мероприятие на Facebook страничке музея, и оно тот час привлекло мое внимание, и мне захотелось выяснить, что за интересный формат мероприятия проходит с одним из самых известных дизайнеров Эстонии.

Кирилл является одним из классиков эстонского дизайна 2000-х годов. Модельер, чьи яркие, смелые и оптимистичные работы широко известны, имеет степень магистра текстильного отделения ЕАА и владеет собственной модной студией в Кадриорге. Кирилл также является постоянным участником показов на Tallinn Fashion Week.

Репортер Ксения Васильева и дизайнер Кирилл Сафонов. ФОТО: Madis Veltman

Если вы хотите понять, как дизайнеры находят инспирацию для создания коллекции или же просто хотите научиться находить вдохновение для чего угодно, то вам следует принять участие в подобном воркшопе.

«Одной из первых ступеней создания коллекции - это мудборд*. Сейчас, при создании дизайна и концепции коллекции, большинство пользуются фотошопом, однако некоторые предпочитают старые методы, создавая мудборды вручную. Так как выставка посвящена нулевым, мне бы хотелось вспомнить то время, когда я начинал, и с чего начинал», 

- рассказывает Кирилл о своей задумке. 

«Воркшоп связан с эпохой 2000-х. Этот период очень интересен как гламурный, праздничный, зажиточный с противоречивой модой. Все то, чего нам не хватает сейчас, когда мода стала минималистичной и аскетичной», - делится задумкой Кирилл, тем самым намекая, что скучать не придется. По словам дизайнера два часа - это мало для создания коллекции, но это достаточно, чтобы обрисовать свои интересы и понять, что вас влечет.

"Нулевое настроение" ФОТО: Madis Veltman

Чтобы стать дизайнером одежды нужно все время искать инспирацию: листать журналы, книги, путешествовать...

Более того, этот мастер-класс не только поможет понять, как создается концепция, а еще научит вторично использовать старые журналы, которые многие не хотят выкидывать, и, в конце концов, созданный проект послужит необычным и творческим подарком на Рождество или Новый год. «Вы всегда можете взять фотографию друга или члена семьи и сделать творческую композицию», - советует Кирилл. 

В процессе создания мудбордов. ФОТО: Madis Veltman

— При создании коллекции, отталкиваешься ли ты от каких-то нынешних трендов?

— Да, обязательно. Например, сейчас в моде преобладают 90-е и нулевые.

Более того, помимо мастер-класса участникам удалось бесплатно ознакомиться с проходящей выставкой, а Кирилл, в свою очередь, немного рассказал об эстонской моде того времени.

Мастер-класс проходит в рамках выставки «Нулевое настроение. Авангард эстонской моды в период 2000-2010». Сама выставка открыта до 23 января 2022 года.

Честно говоря, в тот вечер я вышла с мастер-класса окрыленной. Вручную вырезая из журналов понравившиеся элементы, запуская креативные процессы и смело создавая композицию на чистом листе бумаги, - все это помогло мне лучше понять себя изнутри. Так что, помимо всего прочего, добавлю: это - шикарная арт-терапия. А еще меня радовали лица окружающих меня участниц. Думаю, каждая из них вынесла что-то сокровенное для себя из этого урока.

— Какое-то время люди смеялись над модой 2000-х, а сейчас вновь мы ее вспоминаем...

— Это переосмысление, так как мода повторяется каждые 10, 20, 30 лет. Сейчас все в моде! Мода 2000-х, у меня скорее ностальгия не по моде, а по тому времени, потому что тот период пришелся на моё становления как дизайнера. Мне нравилось экспериментировать и в какой-то мере диктовать моду, ведь тогда еще не было развит интернет-маркетинг и гаджетами не так сильно пользовались. В то время мы все еще читали бумажные носители. Были глянцевые журналы в моде. Захотелось вспомнить, как это было! 

Смотрите галерею, как прошел этот вечер, полный творчества и вдохновения, а также какие работы получились у прекрасных дам! 

Окунитесь в мир моды вместе с Кириллом Сафоновым и Музеем прикладного искусства. 20 января 2022 года Кирилл Сафонов вновь приглашает вас принять участие в его мастер-классе! Начало в 17:30, мастер-класс продлится два часа.

Стоит отметить, что навыков рисования не требуются. Участники получат краткий обзор принципов работы Кирилла и научатся процессу создания коллекции. Все материалы будут предоставлены. 

О своем желании участвовать сообщите на адрес haridus@etdm.ee
Для участия стоит направить свою фотографию на почтовый адрес designer@kirillsafonov.com не позднее 19 января. Вы также можете отправить фотографию друга или подруги, если не хотите создавать модели на основе своего портрета. Однако, я вам советую пропустить весь этот творческий процесс именно через себя, так как лучше чем себя, вы не знаете никого. 

Поспешите, так как количество участников ограничено: до 15 человек! 
Цена: 35 евро.

Мудборд* — это коллекция изображений с текстурами, элементами типографики, цветовой палитрой и цитатами. Его составляют как превью на этапе проработки концепции. Все элементы размещаются в виде коллажа на одном поле. Мудборд помогает определиться со стилем и направлением, выбрать нужное и отсечь лишнее. Собрав воедино несколько визуальных образов, дизайнер создает новый проект. Таким образом, дизайн-мудборд имеет и эстетическое, и практическое значение. 

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