ФОТО ⟩ Кирилл Сафонов рассказал, как можно найти вдохновение, и помог дамам окунуться в мир моды

Музей прикладного искусства пригласил дизайнера Кирилла Сафонова провести воркшоп в рамках проходящей выставки «Нулевое настроение. Авангард эстонской моды в период 2000-2010». Выйдя буквально окрыленной с мероприятия, репортер Krasotka.ee хочет поделиться с вами этим замечательным опытом. Отличная новость — мероприятие состоится повторно!
Увидела объявление о данном мероприятии на Facebook страничке музея. Меня заинтересовал его интересный формат, а также имя одного из самых известных дизайнеров Эстонии.
Кирилл является одним из классиков эстонского дизайна 2000-х годов. Модельер, чьи яркие, смелые и оптимистичные работы широко известны, имеет степень магистра текстильного отделения ЕКА и владеет собственной модной студией в Кадриорге. Кирилл также является постоянным участником показов на Tallinn Fashion Week.
Если вы хотите понять, как дизайнеры находят инспирацию для создания коллекции или же просто хотите научиться находить вдохновение для чего угодно, то вам следует принять участие в подобном воркшопе.
«Одной из первых ступеней создания коллекции - это мудборд* (коллаж). Сейчас, при создании дизайна и концепции коллекции, большинство пользуются фотошопом, однако некоторые предпочитают старые методы, создавая мудбордывручную. Так как выставка посвящена нулевым, мне бы хотелось вспомнить то время, когда я начинал, и с чего начинал»,
- рассказывает Кирилл о своей задумке.
«Воркшоп связан с эпохой 2000-х. Этот период очень интересен как гламурный, праздничный, зажиточный с противоречивой модой. Все то, чего нам не хватает сейчас, когда мода стала минималистичной и аскетичной», - делится задумкой Кирилл, тем самым намекая, что скучать не придется. По словам дизайнера два часа - это мало для создания коллекции, но это достаточно, чтобы обрисовать свои интересы и понять, что вас влечет.
Чтобы стать дизайнером одежды нужно все время искать инспирацию: листать журналы, книги, путешествовать...
Более того, этот мастер-класс не только поможет понять, как создается концепция, а еще научит вторично использовать старые журналы, которые многие не хотят выкидывать, и, в конце концов, созданный проект послужит необычным и творческим подарком на Рождество или Новый год. «Вы всегда можете взять фотографию друга или члена семьи и сделать творческую композицию», - советует Кирилл.
— При создании коллекции, отталкиваешься ли ты от каких-то нынешних трендов?
— Да, обязательно. Например, сейчас в моде преобладают 90-е и нулевые.
Более того, помимо мастер-класса участникам удалось бесплатно ознакомиться с проходящей выставкой, а Кирилл, в свою очередь, немного рассказал об эстонской моде того времени.
Мастер-класс проходит в рамках выставки «Нулевое настроение. Авангард эстонской моды в период 2000-2010». Сама выставка открыта до 23 января 2022 года.
Честно говоря, в тот вечер я вышла с мастер-класса окрыленной. Вручную вырезая из журналов понравившиеся элементы, запуская креативные процессы и смело создавая композицию на чистом листе бумаги, - все это помогло мне лучше понять себя изнутри. Так что, помимо всего прочего, добавлю: это - шикарная арт-терапия. А еще меня радовали лица окружающих меня участниц. Думаю, каждая из них вынесла что-то полезное для себя из этого урока.
— Какое-то время люди смеялись над модой 2000-х, а сейчас вновь мы ее вспоминаем...
— Это переосмысление, так как мода повторяется каждые 10, 20, 30 лет. Сейчас все в моде! Мода 2000-х, у меня скорее ностальгия не по моде, а по тому времени, потому что тот период пришелся на моё становления как дизайнера. Мне нравилось экспериментировать и в какой-то мере диктовать моду, ведь тогда еще не было развит интернет-маркетинг и гаджетами не так сильно пользовались. В то время мы все еще читали бумажные носители. Были глянцевые журналы в моде. Захотелось вспомнить, как это было!
Смотрите галерею, как прошел этот вечер, полный творчества и вдохновения, а также какие работы получились у прекрасных дам!
Окунитесь в мир моды вместе с Кириллом Сафоновым и Музеем прикладного искусства. 20 января 2022 года Кирилл Сафонов вновь приглашает вас принять участие в его мастер-классе! Начало в 17:30, мастер-класс продлится два часа.
Стоит отметить, что навыков рисования не требуются. Участники получат краткий обзор принципов работы Кирилла и научатся процессу создания коллекции. Все материалы будут предоставлены.
О своем желании участвовать сообщите на адрес haridus@etdm.ee. Для участия стоит направить свою фотографию на почтовый адрес designer@kirillsafonov.com не позднее 19 января. Вы также можете отправить фотографию друга или подруги, если не хотите создавать модели на основе своего портрета. Однако, я вам советую пропустить весь этот творческий процесс именно через себя, так как лучше чем себя, вы не знаете никого.
Поспешите, так как количество участников ограничено: до 15 человек! Цена: 35 евро.
Мудборд* — это коллекция изображений с текстурами, элементами типографики, цветовой палитрой и цитатами. Его составляют как превью на этапе проработки концепции. Все элементы размещаются в виде коллажа на одном поле. Мудборд помогает определиться со стилем и направлением, выбрать нужное и отсечь лишнее. Собрав воедино несколько визуальных образов, дизайнер создает новый проект. Таким образом, дизайн-мудборд имеет и эстетическое, и практическое значение.