ФОТО ⟩ Кирилл Сафонов рассказал, как можно найти вдохновение, и помог дамам окунуться в мир моды

Увидела объявление о данном мероприятии на Facebook страничке музея. Меня заинтересовал его интересный формат, а также имя одного из самых известных дизайнеров Эстонии.



Кирилл является одним из классиков эстонского дизайна 2000-х годов. Модельер, чьи яркие, смелые и оптимистичные работы широко известны, имеет степень магистра текстильного отделения ЕКА и владеет собственной модной студией в Кадриорге. Кирилл также является постоянным участником показов на Tallinn Fashion Week.

Репортер Ксения Васильева и дизайнер Кирилл Сафонов. ФОТО: Madis Veltman

Если вы хотите понять, как дизайнеры находят инспирацию для создания коллекции или же просто хотите научиться находить вдохновение для чего угодно, то вам следует принять участие в подобном воркшопе.

«Одной из первых ступеней создания коллекции - это мудборд* (коллаж). Сейчас, при создании дизайна и концепции коллекции, большинство пользуются фотошопом, однако некоторые предпочитают старые методы, создавая мудборды вручную. Так как выставка посвящена нулевым, мне бы хотелось вспомнить то время, когда я начинал, и с чего начинал»,

- рассказывает Кирилл о своей задумке.

«Воркшоп связан с эпохой 2000-х. Этот период очень интересен как гламурный, праздничный, зажиточный с противоречивой модой. Все то, чего нам не хватает сейчас, когда мода стала минималистичной и аскетичной», - делится задумкой Кирилл, тем самым намекая, что скучать не придется. По словам дизайнера два часа - это мало для создания коллекции, но это достаточно, чтобы обрисовать свои интересы и понять, что вас влечет.

"Нулевое настроение" ФОТО: Madis Veltman

Чтобы стать дизайнером одежды нужно все время искать инспирацию: листать журналы, книги, путешествовать...

Более того, этот мастер-класс не только поможет понять, как создается концепция, а еще научит вторично использовать старые журналы, которые многие не хотят выкидывать, и, в конце концов, созданный проект послужит необычным и творческим подарком на Рождество или Новый год. «Вы всегда можете взять фотографию друга или члена семьи и сделать творческую композицию», - советует Кирилл.

В процессе создания мудбордов. ФОТО: Madis Veltman

— При создании коллекции, отталкиваешься ли ты от каких-то нынешних трендов? — Да, обязательно. Например, сейчас в моде преобладают 90-е и нулевые.

Более того, помимо мастер-класса участникам удалось бесплатно ознакомиться с проходящей выставкой, а Кирилл, в свою очередь, немного рассказал об эстонской моде того времени.

Мастер-класс проходит в рамках выставки «Нулевое настроение. Авангард эстонской моды в период 2000-2010». Сама выставка открыта до 23 января 2022 года.

Честно говоря, в тот вечер я вышла с мастер-класса окрыленной. Вручную вырезая из журналов понравившиеся элементы, запуская креативные процессы и смело создавая композицию на чистом листе бумаги, - все это помогло мне лучше понять себя изнутри. Так что, помимо всего прочего, добавлю: это - шикарная арт-терапия. А еще меня радовали лица окружающих меня участниц. Думаю, каждая из них вынесла что-то полезное для себя из этого урока.