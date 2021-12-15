СМОТРИ ⟩ Как украсить стол к рождественским праздникам? Советы дизайнера

- Как выбрать стиль украшения новогоднего стола, который бы не только выделялся, но и гармонировал с интерьером дома?

«Во-первых, стиль стола, цветовая палитра и украшения должны соответствовать интерьеру комнаты. Они должны быть одного стиля и дополнять друг друга. Например, одними и теми же елочными игрушками можно украсить и елку, и стол. Стулья также можно дополнить подушками подходящего цвета, и, конечно, для создания уюта добавить больше праздничного освещения», - говорит дизайнер интерьеров IKEA Дариус Римкус.

Дизайнер интерьера напоминает, что для красивого стола не всегда нужно покупать новую посуду - вы можете использовать ту, которая есть у вас, а для создания единого целого на столе использовать украшения. «Например, главным украшением стола может быть небольшая елочка со светодиодной подсветкой. Также вы можете украсить каждую тарелку украшением. Это может быть что-то, что члены семьи могут взять с собой на память», - говорит Римкус.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить - если вы хотите, чтобы ваш стол выглядел красиво и аккуратно, не храните на столе всю еду сразу. В случае нехватки места лучшим решением будет тележка или поднос для лишних тарелок, чая или еды.

Можно добавить завершающие штрихи к столу, добавив елочные венки и свечи, чтобы сделать его праздничнее и теплее.

Вдохновение из леса

В оформлении стола, вдохновленном природой, особое внимание уделяется элементам природы: ветвям деревьев и сосновым шишкам. Например, в качестве центрального украшения стола можно использовать небольшую новогоднюю елку или ветку дерева, а для украшения тарелок использовать сосновые шишки.

Чтобы добиться единого внешнего вида, основными цветами должны быть зеленые и естественные тона. Текстиль может быть с ярким рисунком. Посуда должна быть простого дизайна в белых или пастельных тонах, а праздничное настроение можно создать с помощью золота или ярких акцентов. Светодиодные новогодние огни тоже помогают создать новогоднее настроение.

Декорированный таким образом стол подходит практически для любого дома, особенно для кухонь с современным интерьером.

ФОТО: Пресс-фото

Следуя традициям

Вы мечтаете о том, чтобы новогодние застолья напоминали праздники с бабушкой и дедушкой? Ностальгические рождественские традиции также могут стать вдохновением для украшения праздничного стола.

Создать такой образ поможет использование элементов с традиционным декором: линий, цветов, ромбов, белого и красного цветов. Сочетайте их с зеленью и аксессуарами из натуральных материалов, таких как солома и дерево. Для такого стола также отлично подходят изделия ручной работы.

Этот стол очень подходит для более традиционных интерьеров, а также для тех, кто жаждет уютного Рождества в деревне или на природе.

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