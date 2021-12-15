Ситуация SOS: почему опасно худеть к новогоднему застолью?

Несколько недель воздержания, и любимое платье сидит шикарно! Но как на это отреагирует организм? А после нескольких порций салатов и жаркого?

Экстренное похудение перед новогодними праздниками чревато фатальными последствиями для организма. Соблюдающие строгую диету рискуют даже попасть в больницу, так что лучше пережить каникулы в «привычном режиме». Такое мнение выразили врач-диетолог, нутрициолог Дарья Русакова и врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

По словам экспертов, идея привести себя в порядок и начать питаться правильно очень хороша, но не тогда, когда до праздников остаются считанные дни. Щетинина и Русакова напомнили: ограниченное, здоровое питание – это образ жизни, а не способ быстро избавиться от лишних килограммов. Если худеть к какому-то событию, в результате длительного воздержания от определенных продуктов организм просто «разучится» их переваривать. Как только сложная пища вновь начнет поступать в больших объемах – произойдет коллапс.

«Возрастают риски развития экстренных хирургических заболеваний, острого холецистита, панкреатита. Одно дело, когда организм натренированный и другое, когда человек долго воздерживался, голодал, ничего не ел. Желательно не переедать, помогать себе ферментными препаратами, но лучше проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом», – сказала Дарья Русакова.

Щетинина же подчеркнула, что не только в новогодние праздники в больницы начинают чаще поступать пациенты с последствиями переедания. То же самое наблюдается после всевозможных постов.