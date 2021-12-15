Почему с ребенком нужно больше играть: рассказывает эстонский психолог

Родители постоянно слышат, что им нужно быть учителями своих детей, чтобы дети могли хорошо учиться в детском саду, школе и в жизни. В результате двух- и трехлетних малышей стараются обучить понимать факты и причинно-следственные связи, а также поскорее научить читать и писать. Ведь когда в группе детского сада один трехлетка задает тренды и уже читает наизусть фрагменты сказок Пушкина, нужно не зевать, нужно догонять. И все это потому, что ребенку хотят дать самое лучшее для него.

Современная детская педагогика все громче заявляет о том, что сосредоточиться пора не на гонке подобных внешних достижений, а подумать о том, насколько доверительные и прочные отношения складываются у вас, ведь именно сейчас пока ребенок маленький и нуждается в нас связь с ним так крепка, мы можем сделать многое, чтобы все дальнейшие сложные периоды роста он проходил легче. И помочь в этом могут совместные игры.

Существует широко распространенное убеждение, что игра – это сугубо то, чем дети занимаются друг с другом, и очень трудно поменять эту точку зрения в обществе, где большое внимание уделяется внешнему успеху, например, тому, какую школу посещает ребенок, насколько высок уровень дохода его родителей или насколько престижна их должность.

Обычно под четким руководством родителя ребенок строит домики из конструкторов, собирает пазлы, следит за контуром в книжке-раскраске. Но современные педагоги призывают родителей отказаться от руководящей роли, чтобы позволить ребенку самому продумать игровой процесс, полностью управляя им! По словам психолога, семейного терапевта, специалиста по родительской педагогике Кярт Касе, лучше всего ребенок учится экспериментируя. Позвольте вашему ребенку руководить игровым процессом и реализовать творческие идеи, обрести уверенность в себе и новые навыки и испытать свои способности. Впридачу к развитию ребенка такая игра под его началом закладывает надежный фундамент доверия, который поможет пережить и трудные времена, такие как подростковый возраст.

Исследования показывают, что именно игра вносит значительный вклад в социальное, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка. Дети проявляют больше творчества и изобретательности, если взрослые играют с ними не менее 10 минут каждый день и участвуют в играх, не стремясь руководить ими.

Касе подчеркивает, что особенно важно не столько содержание игры, но то, что взрослый проводит время вместе со своим ребенком и следует за его инициативой, принимая его желания.

Доказано: всего лишь 10 минут совместных игр в день создают более доверительные отношения между родителем и ребенком на всю жизнь

● Важно не просто играть вместе, но принять роль ведомого в игре, а руководство ею передать ребенку.