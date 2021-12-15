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Почему с ребенком нужно больше играть: рассказывает эстонский психолог

Очевидная польза от игр выражается в физическом развитии ребенка и, в том числе в развитии мелкой моторики. ФОТО: Tarkvanem.ee

Ни одно сегодняшнее поколение родителей не задумывалось более им предшествующих о том, состоялись ли они именно как хорошие мама и папа. В обществе качественный родительский статус ценится настолько, что даже республиканский титул присуждают, отцу года или матери года. В родительских чатах разворачиваются целые соцсоревнования: чей ребенок больше загружен вне школы, у кого больше развивалок после садика в личном зачете, кому достались самые правильные игрушки для развития мелкой моторики. Тут впору впасть в уныние, ведь совершенству нет предела, и идеал начинает казаться все более недостижимым.

Родители постоянно слышат, что им нужно быть учителями своих детей, чтобы дети могли хорошо учиться в детском саду, школе и в жизни. В результате двух- и трехлетних малышей стараются обучить понимать факты и причинно-следственные связи, а также поскорее научить читать и писать. Ведь когда в группе детского сада один трехлетка задает тренды и уже читает наизусть фрагменты сказок Пушкина, нужно не зевать, нужно догонять. И все это потому, что ребенку хотят дать самое лучшее для него.

Современная детская педагогика все громче заявляет о том, что сосредоточиться пора не на гонке подобных внешних достижений, а подумать о том, насколько доверительные и прочные отношения складываются у вас, ведь именно сейчас пока ребенок маленький и нуждается в нас связь с ним так крепка, мы можем сделать многое, чтобы все дальнейшие сложные периоды роста он проходил легче. И помочь в этом могут совместные игры.

Существует широко распространенное убеждение, что игра – это сугубо то, чем дети занимаются друг с другом, и очень трудно поменять эту точку зрения в обществе, где большое внимание уделяется внешнему успеху, например, тому, какую школу посещает ребенок, насколько высок уровень дохода его родителей или насколько престижна их должность.

Обычно под четким руководством родителя ребенок строит домики из конструкторов, собирает пазлы, следит за контуром в книжке-раскраске. Но современные педагоги призывают родителей отказаться от руководящей роли, чтобы позволить ребенку самому продумать игровой процесс, полностью управляя им! По словам психолога, семейного терапевта, специалиста по родительской педагогике Кярт Касе, лучше всего ребенок учится экспериментируя. Позвольте вашему ребенку руководить игровым процессом и реализовать творческие идеи, обрести уверенность в себе и новые навыки и испытать свои способности. Впридачу к развитию ребенка такая игра под его началом закладывает надежный фундамент доверия, который поможет пережить и трудные времена, такие как подростковый возраст.

Исследования показывают, что именно игра вносит значительный вклад в социальное, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка. Дети проявляют больше творчества и изобретательности, если взрослые играют с ними не менее 10 минут каждый день и участвуют в играх, не стремясь руководить ими.

Касе подчеркивает, что особенно важно не столько содержание игры, но то, что взрослый проводит время вместе со своим ребенком и следует за его инициативой, принимая его желания.

Доказано: всего лишь 10 минут совместных игр в день создают более доверительные отношения между родителем и ребенком на всю жизнь

● Важно не просто играть вместе, но принять роль ведомого в игре, а руководство ею передать ребенку.

● Даже 10 минут совместных игр в день под руководством ребенка развивают его творческие способности и навыки самоуправления.

● Игра создает лучшие отношения с ребенком на всю жизнь и помогает ему вырасти уверенным в себе и независимым человеком.

Как играть с ребенком?

Просто дайте ребенку руководить игрой! Найдите время, чтобы играть с ребенком не менее 10 минут каждый день и под его руководством. Необязательно играть с ребенком и заниматься с ним всякими делами весь день, но всегда можно отложить на 10-15 минут все другие занятия и уделить ребенку внимание, – но проделывать это следует ежедневно. Дети нуждаются, скорее, в непродолжительных, но регулярных играх, чем в продолжительных, но редких.

Родители зачастую не играют с детьми потому, что не умеют, или из-за того, что стесняются участвовать в детских играх. Однако ребенком вовсе не нужно постоянно руководить во время игры, напротив, можно подражать его действиям и позволить ему самому придумать правила и руководить игрой.

Как же тогда дети развиваются и учатся, если родители не руководят игрой и не исправляют ошибки? Например, как ребенок может собрать пазл, если родитель не покажет ему правильное решение? Отвечая на этот вопрос, следует учесть, что ребенок лучше учится методом проб и ошибок, и в данном случае родителю следует запастись терпением, чтобы ребенок пытался найти правильное решение самостоятельно. Команды, запреты и постоянные исправления подавляют стремление ребенка к поиску творческих и смелых решений.

Как делать все это так, чтобы было интересно самому?

● Ежедневно выделяйте на игры с ребенком хотя бы по 10 минут.

● Будьте для ребенка внимательным партнером, одобряйте его действия и цените сам процесс.

● Не критикуйте, а поощряйте идеи и творчество ребенка.

● Побуждайте ребенка самостоятельно решать проблемы, не спешите всякий раз ему помочь.

● Комментируйте, подобно спортивному комментатору, игру ребенка. Это поможет ему развить речевые навыки и умение выражать свои мысли. Кроме того, таким образом вы поможете ребенку осознать его собственные навыки и успехи.

Почему игра столь важна?

● Очевидная польза от игр выражается в физическом развитии ребенка и, в том числе в развитии мелкой моторики.

● Игра представляет собой обучающую ситуацию как для ребенка, так и для родителей. Игра дает ребенку возможность проверить свои навыки и знания, пытаться и ошибаться, тогда как у родителей возникает возможность проверить и развить свои родительские навыки, такие как терпение, ободрение и др.

● Игра дает возможность выразить свои эмоции. Родители могут помочь ребенку развивать самоконтроль и способность добиваться успеха в игре.

● Игра позволяет ребенку испытать на себе разные роли и тем самым расширить свое мировоззрение и снизить эгоцентризм.

● Играя, ребенок развивает творческие способности, реализует идеи и учится разрешать проблемы. Исследования показали, что у тех детей, которые часто играли в творческие игры, редко наблюдаются поведенческие проблемы.

● Игра со взрослыми развивает словарный запас ребенка; ребенок учится выражать свои мысли и чувства словами.

● Играя и следуя примеру взрослого, ребенок учится общаться, делиться с другими и лучше понимать своих товарищей по играм.

Данный материал был подготовлен в рамках информационной социальной кампании Института развития здоровья «Пусть ребенок ведет за собой!», предназначенной для родителей детей 2-8 лет. На странице Tarkvanem.ee создана вкладка «Игра», где вы сможете найти советы и рекомендации на эту тему, а также идеи для совместных игр.

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