Почему с ребенком нужно больше играть: рассказывает эстонский психолог

● Игра создает лучшие отношения с ребенком на всю жизнь и помогает ему вырасти уверенным в себе и независимым человеком.
Просто дайте ребенку руководить игрой! Найдите время, чтобы играть с ребенком не менее 10 минут каждый день и под его руководством. Необязательно играть с ребенком и заниматься с ним всякими делами весь день, но всегда можно отложить на 10-15 минут все другие занятия и уделить ребенку внимание, – но проделывать это следует ежедневно. Дети нуждаются, скорее, в непродолжительных, но регулярных играх, чем в продолжительных, но редких.
Родители зачастую не играют с детьми потому, что не умеют, или из-за того, что стесняются участвовать в детских играх. Однако ребенком вовсе не нужно постоянно руководить во время игры, напротив, можно подражать его действиям и позволить ему самому придумать правила и руководить игрой.
Как же тогда дети развиваются и учатся, если родители не руководят игрой и не исправляют ошибки? Например, как ребенок может собрать пазл, если родитель не покажет ему правильное решение? Отвечая на этот вопрос, следует учесть, что ребенок лучше учится методом проб и ошибок, и в данном случае родителю следует запастись терпением, чтобы ребенок пытался найти правильное решение самостоятельно. Команды, запреты и постоянные исправления подавляют стремление ребенка к поиску творческих и смелых решений.
Как делать все это так, чтобы было интересно самому?
● Ежедневно выделяйте на игры с ребенком хотя бы по 10 минут.
● Будьте для ребенка внимательным партнером, одобряйте его действия и цените сам процесс.
● Не критикуйте, а поощряйте идеи и творчество ребенка.
● Побуждайте ребенка самостоятельно решать проблемы, не спешите всякий раз ему помочь.
● Комментируйте, подобно спортивному комментатору, игру ребенка. Это поможет ему развить речевые навыки и умение выражать свои мысли. Кроме того, таким образом вы поможете ребенку осознать его собственные навыки и успехи.
● Очевидная польза от игр выражается в физическом развитии ребенка и, в том числе в развитии мелкой моторики.
● Игра представляет собой обучающую ситуацию как для ребенка, так и для родителей. Игра дает ребенку возможность проверить свои навыки и знания, пытаться и ошибаться, тогда как у родителей возникает возможность проверить и развить свои родительские навыки, такие как терпение, ободрение и др.
● Игра дает возможность выразить свои эмоции. Родители могут помочь ребенку развивать самоконтроль и способность добиваться успеха в игре.
● Игра позволяет ребенку испытать на себе разные роли и тем самым расширить свое мировоззрение и снизить эгоцентризм.
● Играя, ребенок развивает творческие способности, реализует идеи и учится разрешать проблемы. Исследования показали, что у тех детей, которые часто играли в творческие игры, редко наблюдаются поведенческие проблемы.
● Игра со взрослыми развивает словарный запас ребенка; ребенок учится выражать свои мысли и чувства словами.
● Играя и следуя примеру взрослого, ребенок учится общаться, делиться с другими и лучше понимать своих товарищей по играм.
Данный материал был подготовлен в рамках информационной социальной кампании Института развития здоровья «Пусть ребенок ведет за собой!», предназначенной для родителей детей 2-8 лет. На странице Tarkvanem.ee создана вкладка «Игра», где вы сможете найти советы и рекомендации на эту тему, а также идеи для совместных игр.