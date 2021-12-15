Не растите альфонса: психолог посоветовала, что подарить мужчине на Новый год

Мужчина — представитель материального мира. И если ему нужно что-то, что он может купить за деньги — он сделает это сам. Чего бы ему хотелось? Того, во что вы вложили всю себя, свои эмоции, свою энергию, время и душу. Возможно стоит сделать что-то своими руками. Дайте ему почувствовать, что он самый любимый, самый восхитительный и желанный. Этого он точно ни за какие деньги не купит.

Ни в коем случае нельзя дарить так называемые полезные подарки: носки, галстуки и нижнее белье. Если он сам об этом не попросил. Это станет дежурным подарком, в котором совсем не будет ваших эмоций. Радости мужчине он не принесет, пишет 5-tv.ru.

Кто как не вы знаете, что ему бы понравилось. Если мужчина сладкоежка — испеките пирог; любит спорт — подарите ему билеты на каток.

А если, например, он любит рыбалку, а вы компанию составлять не хотите, то можно подарить ему купон, который он может использовать в любой день в году и, не отпрашиваясь у вас, спокойно уехать на рыбалку с друзьями,

— сказала психолог.

Не стоит дарить мужчине дорогие подарки, а уж тем более не нужно брать кредит ради презента. Таким образом можно воспитать в своем партнере альфонса.

Если вам непременно хочется подарить ему что-то дорогое, и вы знаете, что ему это точно понравится, то подчеркните, как нелегко вам далась эта покупка: как долго вы, например, на нее копили, чтобы его порадовать,