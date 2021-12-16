Никакого объема: Влад Лисовец назвал старящие женщин прически

В первую очередь эксперт порекомендовал женщинам использовать в повседневной жизни меньше косметики, акцентируя внимание на ресницах и губах. По его словам, обладательницы обильного макияжа теряют свою индивидуальность и становятся похожи друг на друга. «Помните одну очень важную вещь: сильный макияж взрослит», — заявил он, пишет Lenta.ru.

Кроме того, специалист посоветовал женщинам делать на праздничные мероприятия небрежные укладки, чтобы не выглядеть старше своих лет. Лисовец отмечает, что при создании прически лучше наносить на пряди меньше лака. Тогда, по его мнению, волосы будут выглядеть более сексуально.