Чт, 16.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Никакого объема: Влад Лисовец назвал старящие женщин прически

Влад Лисовец ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Известный российский стилист Влад Лисовец назвал макияж и прическу, которые визуально старят женщин.

В первую очередь эксперт порекомендовал женщинам использовать в повседневной жизни меньше косметики, акцентируя внимание на ресницах и губах. По его словам, обладательницы обильного макияжа теряют свою индивидуальность и становятся похожи друг на друга. «Помните одну очень важную вещь: сильный макияж взрослит», — заявил он, пишет Lenta.ru.

Кроме того, специалист посоветовал женщинам делать на праздничные мероприятия небрежные укладки, чтобы не выглядеть старше своих лет. Лисовец отмечает, что при создании прически лучше наносить на пряди меньше лака. Тогда, по его мнению, волосы будут выглядеть более сексуально.

«Сейчас тренд — простые, легкие укладки (...) Когда волосы развеваются в танце — это красиво. Да, и не делайте сильный объем!» — заключил герой материала.

НАВЕРХ
Back