Выглядящая на 20 лет зрелая женщина рассказала о жизни с молодым лицом

44-летняя Джолин Диаз рассказала, что в поддержании молодого внешнего вида ей помогает здоровый образ жизни и физические нагрузки. По словам зрелой женщины, она не употребляет алкоголь, занимается спортом и следует сбалансированной диете, благодаря которой сохраняет стройность. Кроме того, Диаз два раза в день умывает лицо и постоянно пользуется средствами с защитой от ультрафиолетовых лучей.

Героиня материала прославилась в социальных сетях из-за своей внешности. Известно, что на данный момент на ее страницу в Instagram подписаны 565 тысяч человек. Жительница Калифорнии рассказала, что мужчины часто пишут ей личные сообщения с целью сделать комплимент или познакомиться. Однако Диаз призналась, что не заинтересована в романтических отношениях с молодыми парнями.

По словам блогерши, она регулярно ходит на двойные свидания вместе с дочерью Мейлани, несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте. «Мейлани постоянно советуется со мной по поводу отношений. Мне нравится, что у нас близкие отношения и она доверяет мне все свои секреты», — заключила Диаз в беседе с журналистами.

Ранее, в июле, монахиня Моника Клэр прославилась в TikTok благодаря своему молодому лицу. В ролике женщина раскрыла секрет ухода за кожей. Публикация блогерши стала вирусной и набрала более 240 тысяч просмотров. «Ты сказала, что тебе 55? Как?» — писали пользователи сети в комментариях.