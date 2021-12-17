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ТОП-10 фраз, убивающих мечты: перестань их произносить

Мечты. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ежедневно человек неосознанно мешает воплотиться в жизнь десятку своих задумок и планов. Виной этому ограничивающие фразы и мысли, которые крутятся в голове и становятся частью повседневной жизни. Что это за фразы и почему они преграждают путь к мечтам, рассказывает эксперт «Лизы» Ирина Лилло.

Влияние слов на жизнь человека доказал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан — основатель позитивной психологии.

Согласно его исследованиям, наш успех во многом зависит от позитивного образа мыслей, в то время как негативные установки программируют мозг на поражение, отдаляя нас от цели.

Всем своим ученикам я рекомендую навсегда забыть следующие фразы, убивающие мечты.

Мечтай, не мечтай — не сбудется

Тут все скорее наоборот. Чем конкретнее мы представляем то, к чему стремимся, тем реальнее это начинает выглядеть. Это называется визуализация. Мы перестаем бояться больших начинаний и смело шаг за шагом идем к воплощению задуманного.

Помни, все, чем мы восхищаемся, чем любуемся и что фотографируем на память, появилось благодаря чьей-то безумной мечте.В жизни я руководствуюсь правилом: «Если ты действительно чего-то хочешь, вся Вселенная будет тебе помогать это осуществить!»

Много хочешь — мало получишь

Это негативная установка, которая заранее нас ограничивает. Мозг получает сигнал «мало получишь» и не рассчитывает на большее. Такие мысли родом из детства, когда мы писали списки игрушек, которые хотим получить в подарок от Деда Мороза, и получали ответ, что слишком многого требуем.

Чтобы не ограничивать детские мечты, можно, напротив, поощрить ребенка за масштаб, но предложить выбрать одну или две позиции, которые ему хочется больше всего.

У нас нет денег

Неудачная формулировка, которая лежит в основе психологии бедности. Употребляя ее, мы ставим крест на любой мечте. Своим читателям я рекомендую заменить ее на: «В лучшее время, когда у меня появится возможность, я...».

Так наш мозг запомнит, что не все потеряно, еще есть шанс получить желаемое, начав искать и предлагать возможности по воплощению в жизнь нашей мечты вместо того, чтобы опустить руки и смириться.

Честным путем ничего не добьешься

Мысль, что все богатые люди зарабатывают деньги нечестным способом, — негативная установка родом из 90-х, свойственная русскому менталитету. На самом делереальность устроена совсем по-другому, в ней есть возможность получить желаемое законным способом.

 

К примеру, я плачу налоги со всех своих вебинаров, курсов и тренингов. При этом не испытываю финансовой нужды, а мечтаю по-крупному.

Жизнь опасна, в мире много злых людей

Такая мысль не только отталкивает удачу и успех, но и может быть физически опасна. Наша реальность складывается из наших представлений. И если мы уверены, что все вокруг злые и желают нам плохого, так и будет. Не бойтесь мира, будьте открытыми с ним, и он будет открыт перед вами!

Когда я начинала вести свой блог, то слышала много предостережений от близких, что люди в Интернете бывают агрессивными и могут сильно ранить. Тогда я начала мечтать, что моя аудитория будет другой, и мы с ней будем «на одной волне». Сейчас у меня более 600 тысяч читателей в Instagram, и 99% от этого количества — порядочные и приятные люди.

Никому нельзя доверять

Как часто ты слышишь такую фразу или, возможно, употребляешь сама? А теперь давай разберемся, почему установка ложная.На планете 7,7 миллиарда человек. Среди этих людей точно можно найти единомышленников, которым стоит доверять.И для этого необязательно ехать на другой край Земли — они точно есть рядом среди твоих знакомых.

Нормальных мужчин не существует

Если ты внимательно ознакомилась с предыдущим пунктом, этот не потребует пояснений.

Была бы я умнее/красивее/смелее, вот тогда...

Вот тогда будет еще много «бы», мешающих нам добиваться своих целей. Дело в том, что это лишь одно из оправданий, почему мы не можем прямо сейчас взять судьбу в свои руки и начать действовать.

Я убеждена, что успеха можно добиться с любыми внешностью и характером. Главное — верить в себя и свои мечты!

Не говори — не сбудется

Эта мысль вызвана нашими внутренними тревогами. Они возникают из-за страха сглаза, осуждения, кражи или зависти. Но на самом деле озвученные желания исполняются быстрее.

Бывает так, что мы упоминаем задуманное в диалоге и выясняем, что наш собеседник может нам помочь или вообще осуществить мечту полностью.

Чудес не бывает

Бывают! Но случаются они только с теми, кто в них верит.

Это самые распространенные установки, убивающие наши мечты. У каждого человека есть еще как минимум с десяток своих собственных индивидуальных ограничивающих убеждений. Необходимо их подмечать и постепенно избавляться. Или заменить их на противоположные установки в позитивном ключе. Тогда в жизни появится больше места для воплощения желаний!

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