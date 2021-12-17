ТОП-10 фраз, убивающих мечты: перестань их произносить

Влияние слов на жизнь человека доказал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан — основатель позитивной психологии.
Согласно его исследованиям, наш успех во многом зависит от позитивного образа мыслей, в то время как негативные установки программируют мозг на поражение, отдаляя нас от цели.
Всем своим ученикам я рекомендую навсегда забыть следующие фразы, убивающие мечты.
Мечтай, не мечтай — не сбудется
Тут все скорее наоборот. Чем конкретнее мы представляем то, к чему стремимся, тем реальнее это начинает выглядеть. Это называется визуализация. Мы перестаем бояться больших начинаний и смело шаг за шагом идем к воплощению задуманного.
Помни, все, чем мы восхищаемся, чем любуемся и что фотографируем на память, появилось благодаря чьей-то безумной мечте.В жизни я руководствуюсь правилом: «Если ты действительно чего-то хочешь, вся Вселенная будет тебе помогать это осуществить!»
Много хочешь — мало получишь
Это негативная установка, которая заранее нас ограничивает. Мозг получает сигнал «мало получишь» и не рассчитывает на большее. Такие мысли родом из детства, когда мы писали списки игрушек, которые хотим получить в подарок от Деда Мороза, и получали ответ, что слишком многого требуем.
Чтобы не ограничивать детские мечты, можно, напротив, поощрить ребенка за масштаб, но предложить выбрать одну или две позиции, которые ему хочется больше всего.
Неудачная формулировка, которая лежит в основе психологии бедности. Употребляя ее, мы ставим крест на любой мечте. Своим читателям я рекомендую заменить ее на: «В лучшее время, когда у меня появится возможность, я...».
Так наш мозг запомнит, что не все потеряно, еще есть шанс получить желаемое, начав искать и предлагать возможности по воплощению в жизнь нашей мечты вместо того, чтобы опустить руки и смириться.
Честным путем ничего не добьешься
Мысль, что все богатые люди зарабатывают деньги нечестным способом, — негативная установка родом из 90-х, свойственная русскому менталитету. На самом делереальность устроена совсем по-другому, в ней есть возможность получить желаемое законным способом.
К примеру, я плачу налоги со всех своих вебинаров, курсов и тренингов. При этом не испытываю финансовой нужды, а мечтаю по-крупному.
Жизнь опасна, в мире много злых людей
Такая мысль не только отталкивает удачу и успех, но и может быть физически опасна. Наша реальность складывается из наших представлений. И если мы уверены, что все вокруг злые и желают нам плохого, так и будет. Не бойтесь мира, будьте открытыми с ним, и он будет открыт перед вами!
Когда я начинала вести свой блог, то слышала много предостережений от близких, что люди в Интернете бывают агрессивными и могут сильно ранить. Тогда я начала мечтать, что моя аудитория будет другой, и мы с ней будем «на одной волне». Сейчас у меня более 600 тысяч читателей в Instagram, и 99% от этого количества — порядочные и приятные люди.