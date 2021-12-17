ТОП-10 фраз, убивающих мечты: перестань их произносить

Влияние слов на жизнь человека доказал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан — основатель позитивной психологии.

Согласно его исследованиям, наш успех во многом зависит от позитивного образа мыслей, в то время как негативные установки программируют мозг на поражение, отдаляя нас от цели.

Всем своим ученикам я рекомендую навсегда забыть следующие фразы, убивающие мечты.

Мечтай, не мечтай — не сбудется

Тут все скорее наоборот. Чем конкретнее мы представляем то, к чему стремимся, тем реальнее это начинает выглядеть. Это называется визуализация. Мы перестаем бояться больших начинаний и смело шаг за шагом идем к воплощению задуманного.

Помни, все, чем мы восхищаемся, чем любуемся и что фотографируем на память, появилось благодаря чьей-то безумной мечте. В жизни я руководствуюсь правилом: «Если ты действительно чего-то хочешь, вся Вселенная будет тебе помогать это осуществить!»

Много хочешь — мало получишь

Это негативная установка, которая заранее нас ограничивает. Мозг получает сигнал «мало получишь» и не рассчитывает на большее. Такие мысли родом из детства, когда мы писали списки игрушек, которые хотим получить в подарок от Деда Мороза, и получали ответ, что слишком многого требуем.

Чтобы не ограничивать детские мечты, можно, напротив, поощрить ребенка за масштаб, но предложить выбрать одну или две позиции, которые ему хочется больше всего.

У нас нет денег

Неудачная формулировка, которая лежит в основе психологии бедности. Употребляя ее, мы ставим крест на любой мечте. Своим читателям я рекомендую заменить ее на: «В лучшее время, когда у меня появится возможность, я...».

Так наш мозг запомнит, что не все потеряно, еще есть шанс получить желаемое, начав искать и предлагать возможности по воплощению в жизнь нашей мечты вместо того, чтобы опустить руки и смириться.

Честным путем ничего не добьешься

Мысль, что все богатые люди зарабатывают деньги нечестным способом, — негативная установка родом из 90-х, свойственная русскому менталитету. На самом деле реальность устроена совсем по-другому, в ней есть возможность получить желаемое законным способом.

К примеру, я плачу налоги со всех своих вебинаров, курсов и тренингов. При этом не испытываю финансовой нужды, а мечтаю по-крупному.

Жизнь опасна, в мире много злых людей

Такая мысль не только отталкивает удачу и успех, но и может быть физически опасна. Наша реальность складывается из наших представлений. И если мы уверены, что все вокруг злые и желают нам плохого, так и будет. Не бойтесь мира, будьте открытыми с ним, и он будет открыт перед вами!