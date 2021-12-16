Что нельзя делать при насморке: советы врача для быстрого выздоровления

«При самолечении нельзя чрезмерно увлекаться сосудосуживающими препаратами. Ими можно пользоваться не более 5-7 дней, так как в противном случае может возникнуть медикаментозный ринит», — приводит слова врача сайт Минздрава Подмосковья.

Лукина добавила, что не стоит слишком сильно полагаться на народную медицину. Например, прогревание носа солью или вареными яйцами работает только на начальной стадии болезни. Также следует избегать поездок в общественном транспорте, поскольку там легко повторно заразиться, передает 5-tv.ru.

«Нужно правильно сморкаться — аккуратно, без усилия и напряжения. Особенно, если нос уже плохо дышит и у вас есть сильный отек. При этом лучше использовать не тканевые платки, а одноразовые бумажные», — отметила специалист.

Помимо этого, она посоветовала регулярно проветривать и увлажнять помещение. Промывать нос при насморке нужно солевыми растворами. Использовать можно как обыкновенные физиологические смеси, так и готовые аптечные препараты с морской солью.