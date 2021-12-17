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Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 топовых рецептов

Рождественский стол. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В каждой стране, где будут праздновать католическое Рождество, есть свои гастрономические традиции. Общее – это запеченные птица или мясо в центре стола, соусы к ним и много сладкого, пишет Сегодня.

Еще можно приготовить отличные фаршированные шампиньоны и паштет из куриной печени с белым вином.

Джейми Оливер предлагает интересный и красивый салат из моцареллы и мандаринов.

Запеченная свинина с черносливом

Ингредиенты:

  • 100 г чернослива;
  • 1 кг корейки целым куском;
  • 1 ст. л бутончиков гвоздики;
  • 1 ст. л сахарной пудры;
  • 1 ст. л сливочного масла;
  • 2 шт. средних кислых яблока;
  • 1/2 стакана мясного бульона;
  • 1/4 стакана сливок;
  • 1 ст. л крахмала;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Чернослив помыть и замочить в теплой воде.
  2. Корейку обсушить, натереть солью и перцем. Сделать на внешнем слое надрезы в виде решетки. Вложить в каждый ромбик по бутончику гвоздики.
  3. Посыпать свинину тонким слоем сахарной пудры. Положить на противень, смазанный сливочным маслом. Запекать в заранее разогретой духовке 40 минут на 200-220 градусов.
  4. Яблоки нарезать дольками. Отжать чернослив. Вынуть противень, разложить яблоки и чернослив вокруг мяса. Запекать еще 20-25 минут.
  5. Слить с противня мясной сок, процедить в кастрюлю. Добавить бульон, сливки, довести до кипения. Осторожно ввести в соус крахмал. Вскипятить, посолить, поперчить.
  6. Перед подачей прогреть мясо и фрукты в соусе.

Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

  • оливковое масло, соль;
  • 3 ломтика тостового хлеба;
  • 1 зубчик измельченного чеснока;
  • 140 г козьего сыра или любого другого;
  • 1/2 стакана листьев петрушки;
  • 1/4 ч. л. хлопья красного перца;
  • 565 г шампиньонов, ножки срезать.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать противень оливковым маслом.
  2. В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.
  3. Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
  4. Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.
  5. Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.

Паштет из печени с белым вином

Ингредиенты:

  • 500 г куриной или телячьей печени;
  • 150 г сливочного масла;
  • 100 мл сухого белого вина;
  • 1 репчатый лук;
  • 100 г жирных сливок;
  • 5 ст. л. растительного масла;
  • 2 зуб. чеснока;
  • 1 ч. л. тимьяна;
  • молотый мускатный орех;
  • соль, молотый перец.

Как приготовить:

  1. Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.
  2. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  3. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.
  4. Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.
  5. Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.
  6. Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике

Рождественский салат от Джейми Оливера

Ингредиенты:

  • 4 шарика моцареллы по 100 г;
  • 4 крупных мандарина;
  • несколько веточек мяты;
  • 4 ломтика прошутто;
  • 50 г пармезана;
  • соль, перец;
  • цедра и сок одного лимона;
  • оливковое масло, бальзамический уксус.

Как приготовить:

  1. Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов.
  2. Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы.
  3. Посыпать тонкой стружкой пармезана и листьями мяты. Сбрызнуть бальзамиком.

Шварцвальдский тоорт

Ингредиенты для бисквита:

  • 7 шт. желтков;
  • 130 г сахара;
  • 6 шт. белков;
  • по 25 г муки, крахмала, какао;
  • 50 г растопленного сливочного масла.

Для начинки:

  • 300 г замороженной вишни;
  • 100 мл воды;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 20 г кукурузного крахмала.

Для сиропа:

  • 200 мл вишневого сока;
  • 2 ст. л. ванильного сахара;
  • 1 ст. л вишневого ликера.

Для крема:

  • 500 мл сливок (35%);
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • ванильный сахар.

Как приготовить:

  1. Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу.
  2. Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков.
  3. К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки.
  4. Часть теста (2-3 ст. л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать.
  5. Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа.
  6. Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить.
  7. Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить ликер.
  8. Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью.
  9. Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь.
  10. Верх и бока смазать взбитыми сливками. Посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.
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