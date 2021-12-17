Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 топовых рецептов

Еще можно приготовить отличные фаршированные шампиньоны и паштет из куриной печени с белым вином.
Джейми Оливер предлагает интересный и красивый салат из моцареллы и мандаринов.
Запеченная свинина с черносливом
- 100 г чернослива;
- 1 кг корейки целым куском;
- 1 ст. л бутончиков гвоздики;
- 1 ст. л сахарной пудры;
- 1 ст. л сливочного масла;
- 2 шт. средних кислых яблока;
- 1/2 стакана мясного бульона;
- 1/4 стакана сливок;
- 1 ст. л крахмала;
- соль, перец.
- Чернослив помыть и замочить в теплой воде.
- Корейку обсушить, натереть солью и перцем. Сделать на внешнем слое надрезы в виде решетки. Вложить в каждый ромбик по бутончику гвоздики.
- Посыпать свинину тонким слоем сахарной пудры. Положить на противень, смазанный сливочным маслом. Запекать в заранее разогретой духовке 40 минут на 200-220 градусов.
- Яблоки нарезать дольками. Отжать чернослив. Вынуть противень, разложить яблоки и чернослив вокруг мяса. Запекать еще 20-25 минут.
- Слить с противня мясной сок, процедить в кастрюлю. Добавить бульон, сливки, довести до кипения. Осторожно ввести в соус крахмал. Вскипятить, посолить, поперчить.
- Перед подачей прогреть мясо и фрукты в соусе.
Фаршированные шампиньоны
- оливковое масло, соль;
- 3 ломтика тостового хлеба;
- 1 зубчик измельченного чеснока;
- 140 г козьего сыра или любого другого;
- 1/2 стакана листьев петрушки;
- 1/4 ч. л. хлопья красного перца;
- 565 г шампиньонов, ножки срезать.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать противень оливковым маслом.
- В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.
- Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
- Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.
- Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.
Паштет из печени с белым вином
- 500 г куриной или телячьей печени;
- 150 г сливочного масла;
- 100 мл сухого белого вина;
- 1 репчатый лук;
- 100 г жирных сливок;
- 5 ст. л. растительного масла;
- 2 зуб. чеснока;
- 1 ч. л. тимьяна;
- молотый мускатный орех;
- соль, молотый перец.
- Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
- Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.
- Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.
- Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.
- Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике
Рождественский салат от Джейми Оливера
- 4 шарика моцареллы по 100 г;
- 4 крупных мандарина;
- несколько веточек мяты;
- 4 ломтика прошутто;
- 50 г пармезана;
- соль, перец;
- цедра и сок одного лимона;
- оливковое масло, бальзамический уксус.