Астролог объяснил, почему не удастся начать новую жизнь сразу после Нового года

Начать жизнь с чистого листа в 2022-м не получится. Таким заявлением ударил по мечтам жителей Земли астролог Алексей Фадеев. Виной всему зараза-Меркурий, который возьмет ретроградный курс в первые недели нового года.

«С 13 января по 3 февраля наш любимый Меркурий будет ретроградным, поэтому начать новую жизнь после праздников не получится. Если вы хотите измениться и начать что-то новое, нужно действовать уже прямо сейчас», – заявил эксперт.

Отдельно астролог предупредил всех, кто в канун праздника почувствует себя одиноко, не совершать большую ошибку. Как известно, бокал шампанского и легкая грусть после боя курантов приводит к чему? Правильно, к несанкционированным звонкам бывшим любовникам! А прямо сейчас крайне опасное время, когда они и сами могут нарисоваться на горизонте и принести такую неразбериху, что до новой жизни будет, как до самого Меркурия. Держите себя в руках! Хотите новую судьбу – ждите и новую любовь!

У Меркурия, как и у любой планеты в Солнечной системе, есть два вида движения – директное и ретроградное. Последнее выражает не в прямом смысле разворот в обратную сторону, а видимость этого явления с Земли. В действительности ретроградный период говорит о небольшом изменении траектории и скорости хода небесного тела вокруг Солнца.