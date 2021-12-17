Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря

Женщина-Овен

Женщины этого знака станут успешнее в творчестве и в интеллектуальной работе. Астрологи отмечают повышенную активность звезд и планет, поэтому Овнам удастся избавиться от основных неурядиц и не допустить новых проблем. На этой неделе представительницам данного знака рекомендуется избегать темных тонов в одежде. Яркий стиль поможет им стать более привлекательными и уверенными в себе.

Женщина-Телец

Период благоприятен для того, чтобы сфокусироваться на будущем и настоящем. Лучше отпустить прошлое и сосредоточиться на чем-то актуальном. Этот совет и пять полезных утренних привычек помогут женщинам-Тельцам преобразить свою жизнь в лучшую сторону. Ностальгия и сожаления о прошлом станут тяжелым и неподъемным якорем, который будет тянуть их вниз. В свободное время астрологи предлагают прекрасным Тельцам заняться самыми важными домашними делами. Они помогут отвлечься от переживаний.

Женщина-Близнецы

Близнецам прекрасного пола стоит помнить о том, что счастье — это не только деньги или любовь. В период с 20 по 26 число можно заниматься духовными практиками, анализировать свою жизнь и пытаться находить лазейки для обретения новой мотивации перед началом нового года. В процессе принятия важных решений лучше не торопиться. Особенно это касается новых знакомств.

Женщина-Рак

В эти семь важных дней прекрасным Ракам стоит быть чуточку предусмотрительнее. Возможно, появится новый поклонник. Для начала нужно попробовать узнать человека получше, а потом принимать решения. Если мужчина действительно стоящий, то можно воспользоваться советами о том, как женить на себе мужчину по знаку Зодиака. Ночные светила обострят интуицию Раков, поэтому в вопросах любви и финансов можно смело уповать на внутренний голос.

Женщина-Лев

Женщинам этого знака в период с 20 по 26 декабря можно заняться получением новых знаний и опыта. Наступает также благоприятное время для релаксации, приятного общения и шопинга. Все это поможет восстановить ауру и укрепить биополе. Главное — не тратить больше денег, чем нужно. Сейчас очень важна умеренность во всем.

Женщина-Дева

Представительницам этого знака желательно отложить на потом важные и дорогостоящие покупки. Лучше сосредоточиться на работе и домашних делах, а также очистить дом от негативной энергии при помощи генеральной уборки. В родных стенах можно будет эффективнее отдыхать и работать. Девы относятся к самым недоступным женщинам по знаку Зодиака, но на этой неделе астрологи советуют им быть дипломатичнее. Это поможет поскорее найти мужчину мечты.

Женщина-Весы