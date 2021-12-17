Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря
Звезды и планеты в относительно благоприятном положении, но их силы может недоставать для успешного и наискорейшего преодоления препятствий на своем пути, пишет dailyhoro.ru.
Звезды и планеты в относительно благоприятном положении, но их силы может недоставать для успешного и наискорейшего преодоления препятствий на своем пути, пишет dailyhoro.ru.
Женщина-Овен
Женщины этого знака станут успешнее в творчестве и в интеллектуальной работе. Астрологи отмечают повышенную активность звезд и планет, поэтому Овнам удастся избавиться от основных неурядиц и не допустить новых проблем. На этой неделе представительницам данного знака рекомендуется избегать темных тонов в одежде. Яркий стиль поможет им стать более привлекательными и уверенными в себе.
Женщина-Телец
Период благоприятен для того, чтобы сфокусироваться на будущем и настоящем. Лучше отпустить прошлое и сосредоточиться на чем-то актуальном. Этот совет и пять полезных утренних привычек помогут женщинам-Тельцам преобразить свою жизнь в лучшую сторону. Ностальгия и сожаления о прошлом станут тяжелым и неподъемным якорем, который будет тянуть их вниз. В свободное время астрологи предлагают прекрасным Тельцам заняться самыми важными домашними делами. Они помогут отвлечься от переживаний.
Близнецам прекрасного пола стоит помнить о том, что счастье — это не только деньги или любовь. В период с 20 по 26 число можно заниматься духовными практиками, анализировать свою жизнь и пытаться находить лазейки для обретения новой мотивации перед началом нового года. В процессе принятия важных решений лучше не торопиться. Особенно это касается новых знакомств.
Женщина-Рак
В эти семь важных дней прекрасным Ракам стоит быть чуточку предусмотрительнее. Возможно, появится новый поклонник. Для начала нужно попробовать узнать человека получше, а потом принимать решения. Если мужчина действительно стоящий, то можно воспользоваться советами о том, как женить на себе мужчину по знаку Зодиака. Ночные светила обострят интуицию Раков, поэтому в вопросах любви и финансов можно смело уповать на внутренний голос.
Женщина-Лев
Женщинам этого знака в период с 20 по 26 декабря можно заняться получением новых знаний и опыта. Наступает также благоприятное время для релаксации, приятного общения и шопинга. Все это поможет восстановить ауру и укрепить биополе. Главное — не тратить больше денег, чем нужно. Сейчас очень важна умеренность во всем.
Представительницам этого знака желательно отложить на потом важные и дорогостоящие покупки. Лучше сосредоточиться на работе и домашних делах, а также очистить дом от негативной энергии при помощи генеральной уборки. В родных стенах можно будет эффективнее отдыхать и работать. Девы относятся к самым недоступным женщинам по знаку Зодиака, но на этой неделе астрологи советуют им быть дипломатичнее. Это поможет поскорее найти мужчину мечты.
Женщина-Весы
В середине недели возможно появление негативных мыслей и переживаний, а также дурных снов. Сейчас не самое подходящее время для самоанализа. Не нужно давать негативным эмоциям брать верх над разумом. Астрологи советуют как можно чаще общаться с приятными людьми, заниматься приятными делами. Можно побаловать себя небольшими подарками, шопингом. Также важно больше двигаться, бывать на свежем воздухе.
Женщина-Скорпион
У женщин, рожденных под этим знаком Зодиака, может появиться сильное желание помогать людям. Это хорошо, но лучше не брать на себя чужую ответственность и не быть излишне альтруистичными. На этой неделе Скорпионам стоит больше работать, поскольку все вложенные усилия окупятся практически сразу. Также астрологи советуют стремиться к позитивному мышлению. Оно поможет стать успешнее в любой сфере.
Женщина-Стрелец
Прекрасным Стрельцам стоит быть источником вдохновения для близких и для любимого мужчины. Это самое важное условия обретения счастья в этот непростой период. Также эта неделя подходит для физической активности и смены обстановки.
Женщина-Козерог
Женщинам этого знака с 20 по 26 декабря стоит заняться поисками новых целей в жизни. Начало недели — отличное время для работы и дел по дому. Во время совершения покупок Водолеям стоит быть осторожнее. Желательно ходить по магазинам с подругой, мамой или любимым мужчиной.
Женщина-Рыбы
Рыбам пришла пора задуматься о подготовке к наступлению Нового года. Вступить в новое время им поможет чистка дома и души. Эта неделя подходит для смены обстановки, путешествий, шопинга, новых знакомств. Женщины этого знака сейчас успешны как никогда. Ночные светила на их стороне.