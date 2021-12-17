Девять правил питания после 40 лет, которые продлят молодость

После отметки в 40 лет (а кто-то и после 35) многие сильно переосмысляют образ жизни. Если до этого времени большинство людей вполне может позволить себе несбалансированное питание, алкогольные вечеринки и сидячий образ жизни, то после сорокалетия обычно наступает прозрение. Приходит понимание, что вес набрать легче, чем от него избавиться, похмелье после возлияний кажется невыносимым, а процесс восстановление после травм замедляется. «В это время мы начинаем прислушиваться к своему телу и стараемся избегать того, что может оказаться вредным», ─ говорит специалист по онкологии доктор Дэвид Агус. Впрочем, в 40 лет не все потеряно, и при верной коррекции привычной рутины вероятность прожить долгую и полноценную жизнь возрастает в разы.

Начинать эту коррекцию нужно с диеты, и вот что рекомендуют специалисты.

Чаще пить молоко

Стакан молока с высоким содержанием жира после занятий фитнесом ─ именно то, что надо, если вас беспокоит сокращение мышечной массы. Увы, но с возрастом, особенно после 50 лет, мышечная масса идет на убыль. Регулярное употребление молока замедляет этот процесс.

Бонус: молоко также содержит кальций, необходимый для крепких здоровых костей.

Отказаться от БАДов

Различные биодобавки и витаминные комплексы ─ разве не отличный вариант для поддержания тонуса? Не нужно искать коротких путей, предупреждают медики. Многие биодобавки довольно дороги, а некоторые при этом могут навредить. Нутриционисты рекомендуют после 40 тщательнее планировать рацион, включая в него достаточно питательных и полезных продуктов с высоким содержанием витаминов.

Сократить перекусы

Любители частных перекусов рискуют в один день столкнуться с таким неприятным диагнозом как диабет. Диетологи бьют тревогу и настоятельно советуют не есть во время просмотра телевизора, а также убирать печенья и пирожные за пределы видимости, если вы склонны к перманентному жеванию. Также они советуют медленно и тщательно есть, пережевывая каждый кусочек пищи, пишет Marie Claire

Исключить фастфуд

Большинство продуктов быстрого приготовления вроде завариваемой лапши и даже запариваемой овсяной каши содержит внушительное количество добавок, начиная от искусственных подсластителей и заканчивая консервантами. Но если вы настроены на ЗОЖ, от продуктов, в составе которых есть Е-добавки, придется отказаться (в идеале насовсем) ─ такие продукты ускоряют процесс старения.

Добавить пробиотики в рацион

Воспаления в кишечнике не только ухудшают самочувствие, но ускоряют старение организма (и особенно ─ старение кожи). Для профилактики воспалительных процессов хороши пробиотики. Как пишет Лиз Эрл, автор книги «Гид для здорового кишечника», молочнокислые бактерии, в частности, белок лактоферрин, содержащиеся в обычном натуральном йогурте, помогут оздоровить микрофлору кишечника и, соответственно, улучшить состояние кожи.

Сесть на средиземноморскую диету

Замените красное мясо на белое мясо птицы и рыбу, привычное растительное масло ─ на оливковое, максимально сократите количество углеводов, советует доктор Мюир Грей, автор книги «Средний возраст: Выглядеть лучше, жить дольше, чувствовать себя лучше». Он также рекомендует почаще есть овощи и фрукты с высоким содержанием полифенолов, бобовые и чечевицу, миндаль и семечки подсолнечника. Также хорошо почаще добавлять в различные блюда куркуму, которая хороша для профилактики артрита и депрессии.

Забыть, что такое сахар

Сахар стимулирует процесс гликирования белков, который сегодня считается одной из главных причин, вызывающих старение организма, появление морщин и даже провоцирующих атеросклероз и инфаркт. Нутриционисты советуют отказаться не только от кексов и шоколадных батончиков, но также от простых углеводов вроде белого риса и картофеля (читайте также «5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог»).

Пить кофе

Чрезмерное увлечение кофе может привести к обезвоживанию, но одна чашечка бодрящего напитка не повредит. Более того, считается, что кофеин в умеренном количестве снижает риск развития болезни Альцгеймера и повышает уровень физической работоспособности. Некоторые тренеры настоятельно рекомендуют не отказывать себе в чашечке кофе перед тренировкой. В то же время большинство сортов чая ─ например, ройбуш, зеленый чай, белый и улун ─ богаты антиоксидантами.

… и алкогольные напитки (умеренно)