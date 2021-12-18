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Косметолог назвала портящие внешность женщин перед Новым годом процедуры

Косметолог ФОТО: https://beautybackstage.ru

Косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры для лица, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года.

Специалист предупредила, что желание быстро привести внешний вид в порядок может быть чревато неудачными результатами. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила женщинам записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок, пишет Lenta.ru.

Косметолог отметила, что зимой особенно актуальны аппаратные процедуры, однако в каждом конкретном случае подобное вмешательство требует подробной консультации с грамотным специалистом. Тем не менее перед праздниками, по ее словам, рисковать не стоит.

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