Косметолог назвала портящие внешность женщин перед Новым годом процедуры
Косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры для лица, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года.
Косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры для лица, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года.
Специалист предупредила, что желание быстро привести внешний вид в порядок может быть чревато неудачными результатами. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила женщинам записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок, пишет Lenta.ru.
Косметолог отметила, что зимой особенно актуальны аппаратные процедуры, однако в каждом конкретном случае подобное вмешательство требует подробной консультации с грамотным специалистом. Тем не менее перед праздниками, по ее словам, рисковать не стоит.