ВИДЕОРЕЦЕПТ! ⟩ Неувядающая советская классика: лучший рецепт легендарного салата «Прага»

1 отварная куриная грудка
0,5 банки консервированного зеленого горошка
2 маринованных огурца среднего размера
1 луковица среднего размера
3–4 столовые ложки майонеза для заправки
Для начала нужно нарезать луковицу мелкими кубиками. Затем пересыпаем ее в небольшую емкость, добавляем сахар, соль и уксус. Затем заливаем кипятком и оставляем мариноваться, передает Vazhnoznat.com.
Вареную куриную грудку нарезаем мелкими кусочками. А после этого вилкой или руками разделяем каждый кусочек на волокна. Это сделает салат более мягким и легким. Маринованные огурцы и отварную морковь небольшими мелкими кубиками. Так же измельчаем три вареных куриных яйца.
Если у тебя твердый чернослив, залей его на несколько минут горячей водой. А мягкий можно сразу помыть и нарезать пластинками.
Первым слоем выкладываем куриное мясо, покрываем майонезом и посыпаем маринованным луком. После идет слой из огурцов, куриных яиц и майонеза. Затем морковь, полбанки зеленого горошка и майонез.
В последнюю очередь нужно выложить чернослив. Украшаем салат майонезом и горошком. И на 1–2 часа отправляем в холодильник настояться. А после подаем на стол.