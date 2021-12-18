ВИДЕОРЕЦЕПТ! ⟩ Неувядающая советская классика: лучший рецепт легендарного салата «Прага»

Салат «Прага»

Ингредиенты

3 вареных куриных яйца

1 отварная куриная грудка

100 чернослива

0,5 банки консервированного зеленого горошка

2 маринованных огурца среднего размера

1 луковица среднего размера

1 вареная морковь

3–4 столовые ложки майонеза для заправки

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки уксуса

Приготовление

Для начала нужно нарезать луковицу мелкими кубиками. Затем пересыпаем ее в небольшую емкость, добавляем сахар, соль и уксус. Затем заливаем кипятком и оставляем мариноваться, передает Vazhnoznat.com.

Вареную куриную грудку нарезаем мелкими кусочками. А после этого вилкой или руками разделяем каждый кусочек на волокна. Это сделает салат более мягким и легким. Маринованные огурцы и отварную морковь небольшими мелкими кубиками. Так же измельчаем три вареных куриных яйца.

Если у тебя твердый чернослив, залей его на несколько минут горячей водой. А мягкий можно сразу помыть и нарезать пластинками.

Первым слоем выкладываем куриное мясо, покрываем майонезом и посыпаем маринованным луком. После идет слой из огурцов, куриных яиц и майонеза. Затем морковь, полбанки зеленого горошка и майонез.

В последнюю очередь нужно выложить чернослив. Украшаем салат майонезом и горошком. И на 1–2 часа отправляем в холодильник настояться. А после подаем на стол.